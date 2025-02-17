「元富 FinTeach」校園贊助起跑 永續金融教育提升青年財經素養

新光金控（2888）旗下元富證券，為促進金融教育普及，鼓勵高中職以上學生培養金融知識，並建立正確理財投資觀念，自2020年起舉辦「元富 FinTeach」校園金融教育活動贊助。

透過推動「元富 FinTeach」計畫，成功將金融教育從社會大眾，持續向下扎根至大學、高中族群，並藉此機會積極提升青年財經素養，擴大社會影響力。

元富證券從本業出發，長期推動普惠金融有成。「元富 FinTeach」計畫除了贊助財金專題講座、個股研究競賽、群眾募資創意提案競賽、招生說明會、證券研習營等。為了不讓城鄉差距影響受教機會不平等持續擴大，元富依循聯合國永續發展目標「優質教育」、「消弭不平等」兩大目標，贊助台北醫學大學山地醫療服務社健康服務營、東港高中《前進巴菲特．金融信託基礎教育營隊》、蘇澳海事《走進金融的投資理財世界》；亦協助同學跨國圓夢，支援臺灣科技大學數位學習與教育所《肯亞飛外奇蹟為愛而行服務計畫》。

「元富 FinTeach」推出以來，屢獲臺大、政大、北科大、東吳大學、輔仁大學、世新大學等校肯定，幾乎每年皆會遞出申請。元富更五度攜手健行科技大學主辦「全國高中職投資競賽」，透過模擬股票操作的方式，將投資理財教育具體化，幫助學生在日常生活中逐步培養金融素養，並及早學習理財規劃的技能。多年來，元富與學校攜手育才，提供學生豐富多元學習資源，扎根金融教育、積極推動社會永續發展。有鑑於同學們對產學交流的高度興趣，為了增進學生與產業界對話，由元富高階主管入校擔任講師及投資模擬競賽評審，針對不同主題，建構青年學子對投資理財、防詐識詐等金融知識涵養，讓理財知識更為普及。

2025「元富 FinTeach 」校園金融教育贊助期間至114年11月30日止。凡大專院校學生社團、系所，只要是「與金融教育相關的活動」，尤其是有意舉辦校園投資競賽，卻苦無資金的社團或學校，歡迎遞出企劃案。申請經元富審核評估，確認執行方案具合理性及可行性，且經費編列符合實際合理需求，將予以贊助。單一申請案之贊助金額為新台幣五千元至三萬元，參與活動之人數如逾500人以上或特殊緣由則不在此限，整體活動總贊助金額為120萬元，邀請全台高中職以上的同學們，發揮想像力來學習金融知識、一起快樂Teach Finance！