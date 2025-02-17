台企銀董座請辭 接替人選傳黑馬

為了趕在立法院開議前「拆彈」，日前因請假風波遭檢方約談的台灣中小企業銀行董事長劉佩真已向決策高層口頭請辭，台企銀本周開董事會，將由台企銀總經理李國忠暫代董事長職務；至於接替人選，公股金融圈傳出的人選包括土銀董事長何英明、彰銀總經理周朝崇、輸出入銀行理事主席戴燈山以及一銀總經理李嘉祥。

除了台企銀董座異動之外，兆豐金控也將出現高層人事搬風。消息人士透露，兆豐金總經理蕭玉美將轉戰兆豐金旗下兆豐票券董事長，而兆豐金總經理的接替人選，目前以曾任金管會副主委、中華經濟研究院院長，現任證基會董事長的張傳章呼聲最高。

兆豐金及財政部均不願證實蕭玉美、張傳章的人事訊息，但消息人士指出，相關高層人事將在本周內明朗，隨即將對外發布。

劉佩真就任後因病長期請假，事後被檢舉不當銷假以領取巨額獎金，檢方以她涉犯銀行法特別背信罪諭令五十萬元交保，財政部也責成台企銀獨立董事展開行政調查。知情人士說，劉佩真近日已口頭請辭，但尚未提出書面辭呈。至於台企銀董座遺缺，除了直接從公股金融圈尋才，府院也不排除從外部借將的可能性。據指出，有可能爆出公股金融圈之外的「黑馬」。

土銀董事長何英明曾任台企銀董事，過去也曾被物色為台企銀董事長的接替人選；此外，彰銀總經理周朝崇先前也曾位列台企銀董事長人選的名單。此外，劉佩真是從輸銀轉戰台企銀，因此也不排除輸銀理事主席戴燈山轉調台企銀。

至於兆豐票券董事長廖美祝因任滿兩屆退休，內定由蕭玉美接棒。張傳章曾任金管會副主委，且現任證期會董事長，府院高層評估他接任兆豐金總經理，在管理金控旗下各子公司有足夠輩分和歷練。

不過，蕭玉美內定出任兆豐票券董事長，如今台企銀董事長劉佩真請辭，使得蕭玉美究竟會按原定安排出任兆豐票券董事長，或轉戰台企銀董事長，仍有待觀察。