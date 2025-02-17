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新青安利息補貼 追回上千違規戶

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

財政部緊盯公股行庫追回新青安違規案件利息補貼，據指出，新青安精進措施在去年七月上路後，近半年來八大公股行庫已追回上千戶的利息補貼，其中關鍵在於房貸戶若不繳回利息，選擇轉貸重新申請房貸，利率恐怕從百分之二點五起跳，甚至不見得能轉貸成功，迫使違規者只得乖乖配合。

大型行庫高層指出，新青安利息補貼被追回的房貸戶，大部分的確符合名下沒有房子的首購族身分，但被查出本人沒有居住事實，或是把房子租給別人當「包租公」有關，例如有不少房貸戶和父母同住，把申辦新青安優利貸的房子出租，當起房東。

根據各大行庫追索違規者利息的進度，目前新青安貸款量最大的台灣銀行，已追回超過五百件，最具代表性，其他行庫則在一百件至五百件不等；以台銀為例，申辦新青安的申貸戶，若因為違規被追回利息，原則上利率會調高至百分之二點一八五，和現在一般首購利率動輒百分之二點五起跳相比，還是划算。

有些行庫亦採取類似的作法，行庫主管指出，房貸市場在去年九月至十一月最吃緊，很多民眾求貸無門，新青安申貸戶比較之後，也決定還是配合公股行庫的要求繳回政府補貼息較能保障自身權益，即使八大行庫追回利息補貼的件數大增，現在各大行庫都已追回八至九成違規戶的利息補貼，戶數超過千戶。

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