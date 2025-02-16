獨／八大行庫追回青安違規利息補貼已近9成 戶數破千戶

財政部緊盯公股銀行追回新青安違規案件利息補貼，據指出，從新青安精進措施在去年七月正式上路之後，近半年來八大行庫合計已追回上千戶的利息補貼，其中最主要在於倘若不繳回利息，而要再重新透過轉貸方式來申請房貸，利率恐怕從2.5%起跳，甚至還不見得能轉貸成功，這也使違規者只得乖乖配合。

大型行庫高層指出，新青安利息補貼被追回的，絕大部分的確有名下沒有房子的首購族身份，但都和本身沒有居住事實，或是把房子租給別人當「包租公」有關，例如，有不少是和父母同住，住的是父母的房子，但把自己辦新青安優利貸的房子出租，當起包租公。

根據各大行庫追索違規者利息的進度，目前新青安貸款量最大的台灣銀行，已追回超過500件，最具代表性，其他行庫則在100件至500件不等；以台銀為例，由於在台銀申辦新青安的申貸戶，倘若因為違規被追回利息，利率大致調高至2.185%，和現在一般首購利率動輒2.5%起跳，還是划算。

有些行庫亦採取類似的作法，行庫主管指出，整個房貸市場在去年9月至11月之間最為吃緊，很多民眾求貸無門，青安申貸戶比較之後，也決定還是配合公股行庫的要求繳回政府補貼息較能保障自身權益，即使八大行庫追回利息補貼的件數大增，現在各大行庫都已追回8至9成的利息補貼，戶數超過千戶。