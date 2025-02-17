今年八大行庫房貸額度 縮水1500億

為配合政府打炒房政策，八大公股行庫今年新承作的房貸額度，從去年的七千五百億元「縮水」至約六千億元。據指出，公股行庫今年的房貸業務將以與建商土建融連動的整批性分戶房貸為主，因此相對於買預售屋、新成屋，民眾透過房仲買中古屋申辦房貸會比較辛苦。

本報調查，八大行庫今年仍可動撥的房貸額度，大約有六千億元，其中台銀、土銀、合庫與一銀等四大行庫，今年可新承作的房貸額度在一千億至一千五百億元不等，其他行庫則落在三百億至六百億元之間。

今年行庫新承作房貸額度和每月房貸還款金額、中央銀行要求房貸總量管制的數字連動。本報調查，各大行庫依其房貸業務規模大小，每月要還款金額約介於四十億至一三○億元。

據了解，各行庫的不動產占總放款比重都超過百分之卅五，最高甚至達到百分之四十；若不是因應央行總量管制的要求，行庫今年根據銀行法第七十二條之二（不動產占總存款量的比重），以百分之廿八為警戒紅線的標準，可新承作房貸金額至少超過七千億元，但為配合打炒房政策，今年行庫的新承作房貸業務僅約六千億元。

據指出，公股行庫今年的房貸業務將以與建商土建融直接連動的整批性分戶房貸為主，相對於購買建商的預售屋、新成屋，今年透過房仲買中古屋的民眾申辦房貸時會相對辛苦；購買預售屋的民眾，由於搭上整批性分戶房貸的順風車，房貸申辦較有空間，且利率條件較佳，因為銀行會先把額度保留承作土建融的建商整批性分戶房貸。

一家銀行高層說，這種做法是基於銀行的風控，因為銀行借了建商土建融，但房子蓋完後，卻在房貸「斷炊」，等於讓建商無法和購屋民眾完成交屋，建商也因而無法償還土建融，「變成逾放直接威脅銀行」。

至於民眾若是透過房仲買中古屋，不一定無法取得貸款，但是得多跑幾家銀行，或透過仲介介紹熟悉的銀行才比較有機會；此外，不少大型民營銀行已下達指令，房貸業務只提供有財富管理往來的客戶，尤其是ＶＶＩＰ的客戶，因此和銀行的理財往來，對申貸成功也有加分作用。