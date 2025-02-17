國泰世華 推永續金融夥伴專案

為鼓勵中小企業逐步減碳轉型，國泰世華銀行推出全台首創「中小企業永續金融夥伴專案」，結合金流服務、外匯存款和授信利率等多重優惠，提供量身訂製的永續金融方案，協助中小企業運用該專案成為永續金融夥伴。

該專案亦是國泰世華去年9月推出亞洲首個「永續績效連結薪轉」方案後，再度創新永續金融模式，盼能以具體行動協助企業分階段實現減碳目標。

國泰世華銀行副總經理温珍瀚表示，過往永續金融商品與服務，往往無法全面滿足中小企業主的多元需求。然而，台灣企業中逾95%為中小企業，推動永續的進程須以實際可行的金融方案，協助中小企業逐步建立環境轉型意識。國泰世華以簡單合理的檢視方式，推出全台首個結合薪轉、授信、外匯等內容的中小企業永續專案，提供客戶明確的誘因，盼與企業攜手邁向永續未來。

國泰世華洞察中小企業需求，結合「永續績效連結貸款」及「永續績效連結薪轉」的優勢與客戶反饋，設計「中小企業永續金融夥伴專案」。此專案針對中小企業個案，與客戶共同訂定用電或用水密集度的目標。當企業達成目標，即可享有多項優惠，包含永續連結貸款利率折扣、外匯活期存款優惠利率、智慧印鑑及企業網銀服務、每月跨行提款／轉帳優惠、台外幣匯款手續費折扣、繳費繳稅免手續費等優惠。

温珍瀚補充，水電資源因為容易取得，其所帶來的影響十分容易被忽略，然而用水及用電為多數企業日常營運所需，節省水或電除可以讓企業展現減碳實質作為，也能逐步提升中小企的能源使用意識。此外水、電費單更是由第三方機構出具之報告，在資料的解讀和公信度上更沒有歧異。

作為企業金融的永續夥伴，國泰世華為客戶引進如工研院、CDP、金屬中心等各式專家資源，並提供如永續連結貸款、永續績效連結薪轉、永續金融夥伴專案等各式解決方案，盼助企業資金、技術以及永續觀念逐步到位，未來將持續強化對中小企業的協助，如本專案即是繼永續績效連結薪轉之服務後，統整各界反饋，重新研製專屬中小企業的全新模式，期許能以金融核心職能帶動永續轉型。