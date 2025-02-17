台企銀董座劉佩真傳請辭 李嘉祥呼聲高

台企銀（2834）董事長劉佩真因內部人檢舉，遭檢調調查在休假期間疑似浮報費用、領取獎金，昨（16）日市場傳出劉佩真已向政院高層口頭請辭，一旦劉佩真確認請辭，公股人事將再掀搬風；據核心消息指出，以第一銀行總經理李嘉祥掌台企銀機率最大。

公股圈傳出，接任台企銀董事長人選，以李嘉祥及彰銀總經理周朝崇這兩人呼聲最高，又以李嘉祥機率最大。一旦李嘉祥接掌台企銀，炙手可熱的第一銀行總座一職料成為各方角力戰。

李嘉祥從一銀基層做起，歷任多倫多分行、紐約分行及總行副總、美國第一銀行董事總經理也曾擔任第一金控策略長，國內外業務經歷完整，他將在2026年4月屆滿65歲，市場指出，他此時接掌台企銀不啻是一大好選擇。