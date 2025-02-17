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壽險：宣告利率逼近天花板

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

利變型保單去年賣出超過3,000億元，年增逾一成，為了替買氣加馬力，壽險宣告利率大戰再度開打，台灣人壽2月大手筆調整107張保單，調升後，最高宣告利率增至4.3%、為市場上最高水準。但壽險業高層直言，「宣告利率已逼近天花板，未來要再調升不容易」，同時為了搶攻市場資金，愈來愈多壽險公司將加入分紅保單市場，帶動新契約保費成長。

由於美國聯準會2024年9月啟動降息循環，壽險公司預期資金將回流美元保單，持續調升美元利變型保單宣告利率，帶動傳統型商品銷售，據統計，利變型保單2024年賣出3,061億元，較2023年的2,703億元，年成長13％。

多家壽險也持續調高宣告利率替利變型保單銷售加大馬力，今年2月，台灣人壽一口氣調整107張保單，其中美元保障型商品最大調升0.2個百分點，調升後，最高宣告利率增至4.3%、為市場上最高水準。國泰人壽2月全面調升美元商品宣告利率10個基本點，調升後，美元保單宣告利率最高為4.2%。

南山人壽1月調升60張美元保單，最高宣告利率攀到4.2%，與國壽同為次高；凱基人壽1月也拉高48張美元保單宣告利率，最高到4.18%；全球人壽、元大人壽、宏泰人壽、合庫人壽、臺銀人壽與台新人壽美元宣告利率最高4.15%；新光人壽、遠雄人壽等美元宣告利率最高來到4.1%；第一金人壽、三商美邦人壽等，最高宣告利率4.05%；富邦人壽美元商品宣告利率最高維持4%。

壽險業表示，「宣告利率已逼近天花板，未來要再調升不容易」，主要因美國儘管降息趨緩，重回升息循環的機率不高，因為再度升息對美國國內經濟影響非常大。而台灣壽險業之所以不斷調高宣告利率，最主要原因還是美國利率未見明顯下滑，台灣資金持續流向美債等，因此希望藉由宣告利率拉高新契約保費收入，緩解「入不敷出」的情形，但這對壽險公司也是一大壓力。

壽險業高層指出，今年分紅保單會相對活絡，主要是保險公司為了要接軌新清償能力標準，而分紅保單可增加期繳型保費收入，預估今年會有更多壽險公司加入分紅保單市場。

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