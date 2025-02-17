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詐騙國安危機 全國遭詐500億

美國務院更新官網 學者：文字保留彈性 美立場未變

獨／八大行庫追回青安違規利息補貼已近9成 戶數破千戶

一家四口遊日 保費2,000有找

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

全球流感疫情嚴重，重症及死亡人數攀升，美國流感疫情創15年高峰，台灣也無法置身事外，流感併發重症病例、肺炎及流感死亡人數均上升，保險業者試算，一家四口出遊日本，若含完整50萬法定傳染病醫療每人615元，保費2,000元有找，建議出國投保海外突發疾病醫療保險涵蓋含法定傳染病，進行完整有效的規劃。

旺旺友聯產險表示，以未滿15歲小朋友兩位的一家四口日本旅遊五日為例，大人500萬保額含完整50萬法定傳染病醫療，每人保費615元，小朋友喪葬費用69萬含完整法定傳染病醫療20萬元，每人保費253元，一家四口合計不到1,800元。

台產也說，以國外旅遊為例，除了建議客戶投保基本的身故失能及意外醫療保障外，可增加旅遊不便險，以及目前國人較為關注的「流感併發重症」可投保海外突發疾病醫療保險涵蓋含法定傳染病，進行完整有效的規劃。

南山人壽指出，提醒民眾規劃旅遊時，依自身需求購買適足之旅行保險保障，目前有海外醫療專機運送附加條款（實物給付型保險商品)，可依民眾需求評估是否另行附加。

華南產表示，華南產與IC Care平台合作，提供線上醫療諮詢服務，看診不需排隊，只要連上網路，就能即時與台灣醫生面對面視訊諮詢，語言溝通無障礙，並可依需求提供藥物諮詢服務。

保險 傳染病 流感

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