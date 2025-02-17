「保」平安！大S事件後 海外突發疾病醫療險買氣爆棚

日前女星大S徐熙媛赴日旅遊，因感染流感併發肺炎離世，震驚各界。根據產、壽險公司統計，2月3日至12日期間，保障範圍含法定傳染病的海外突發疾病醫療險，盤點五家主要產險公司，平均每日投保件數相較1月呈倍數增長，不難看出這次事件帶動民眾對流感併發重症風險的重視。

根據衛福部疾管署公告，流感併發重症屬於第4類法定傳染病，新型A型流感屬於第五類法定傳染病。

金管會指出，國內目前共有五家保險公司銷售的海外突發疾病醫療險給付範圍有包含法定傳染病，分別為台灣產險、旺旺友聯（2816）產險、華南產險、安達產險及南山人壽。

華南產險表示，經內部統計2月3日至2月12日，海外突發疾療醫療保險涵蓋法定傳染病的投保件數相較於1月呈多倍數成長，在這段時間裡平均每日投保件數約100件，投保人數約150人；台產（2832）也指出，2月1日至11日，與去年同期相較，海外突發疾病含法定傳染病的投保人數及海外突發疾病含法定傳染病單項的保費，均呈現倍數成長。

南山人壽強調，目前南山人壽具有法定傳染病保障之旅平險商品，有「南山人壽安心HIGH玩海外旅行平安保險」以及「南山人壽陪童HIGH玩海外特定醫療旅行平安保險」。這兩張具法定傳染病保障的旅平險，2月3日至12日的日均量相對於1月的日均量短期出現數倍成長。

旺旺友聯產險及安達產險亦皆不約而同地說，在大S事件發生後，含法定傳染病商品詢問度確實大幅提高，投保人數也有相當幅度的成長。

自新冠疫情爆發後，多數保險公司的海外突發疾病醫療多排除法定傳染病，不過僅五家保險業者有相關商品。華南產險就說，主要考量客戶在國外罹患法定傳染病需要住院治療時，即使住院天數不多，但醫療費用仍是非常驚人，為讓保戶在海外旅遊更安心才決定提供。

旺旺友聯主管指出，在新冠疫情後為了讓消費者可以依據自身的風險情況做自主的商品選擇，故於風險可控可管的前提下，採雙軌制商品作為發展的主軸。



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