OIU全年只賣四張保單

金管會統計，2024年國際保險業務分公司（OIU）壽險保單從6月起、連續半年以上都掛蛋，完全沒有賣出任何一張新保單，2024年全年只賣了四張、新契約保費收入115萬美元、大幅年減75%，更一口氣下探至少近七年低點。

為何OIU保單這麼慘？金總直指是總體經營環境改變，有五大主因，一，OIU最大客源的陸客，遭大陸限制來台，客源缺了一大塊版圖；二，2020至2022年全球爆發疫情，外來旅客人數急凍。

三，「洗錢防制法」上路強化認證客戶身分，各國採用盡職審查準則CRS（金融帳戶資訊交換）與美國肥咖（FATCA）等措施，大幅降低境外人士投保OIU保單意願；四，香港大戶受地緣政治影響來台投保意願；五，金管會鼓勵各壽險公司主推保障型保單，也降低OIU業務成長誘因。

壽險業者則說，2023至2024年美元利率續持高檔，資金全往美債、美元高利定存跑，OIU人氣終潰散。

金管會是從2015年大舉開放OIU，在2017年賣出477張保單、新契約保費收入近1.68億美元，約新台幣51億元達到「顛峰」後，就一路下滑，2024年只賣了四件、新契約保費收入僅剩115萬美元，成為史上最悲情保單成績。

金總也指出，OIU保費收入陷入停滯，使OIU租稅效益也未能顯現。據統計，2024年全年產壽險、再保險總保費收入僅489萬美元，年大減87%。