境外金融中心獲利探七年低點 連四年衰退 前景不明朗

金管會統計2024年全年銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘17.8億美元，年減0.7%，連四年衰退，更一舉下探至少近七年新低，金融圈指出，2025年降息減速、債市動盪加劇，都替境外金融獲利前景埋下陰霾。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、國際證券業務分公司（OSU）及國際保險業務分公司（OIU），又以OBU獲利貢獻占逾95%為主力。

一家銀行主管說，3O獲利優劣多受美元利率、匯率及債市牽動，2024年市場原期待美國降息利多，讓OBU資金成本下滑，持債評價利益增加進而推升獲利，最終卻降息減速、債市殖利率也大反彈而夢碎。

2025年市場雖預期美國聯準會仍有2碼降息空間，但不確定性已大幅提高，其次，1月美國10年期公債一度大彈到4.8%高點，即便2月回落到4.5%至4.6%左右，但全年債市動盪恐加劇，壓縮金融業持債評價利益空間。

金管會公布銀行、證券和保險業等金融三業境外金融中心獲利。2024年12月單月59家銀行國際金融業務分行（OBU）稅前盈餘37.3億元，月減25%，累計2024年全年稅前盈餘新台幣582.3億元，年增3.7%。

銀行局副局長侯立洋說，12月單月衰退是因美債殖利率大彈，銀行投資部位有評價損失，使投資淨收益減少；2024全年獲利略增則是因2023年美國升息且利率維持高位，銀行放款增加，推升利息淨收益所致。

美債殖利率大彈，也讓主力是自營業務（投資海外有價證券）的證券國際業務分公司（OSU）吃癟。12月單月OSU由盈轉虧1,134萬美元，累計2024年全年虧損1,456萬美元，連三年陷入虧損泥沼。

證期局副局長高晶萍說，12月轉虧是因美債殖利率大彈，持有部位產生虧損所致。數據顯示，去年12月底美10年期公債殖利率4.57%，單月大彈40個基本點（1個基本點是0.01個百分點），重擊OBU與OSU去年12月獲利，也壓縮全年獲利。

保險國際業務分公司（OIU）受惠壽險業因美元升息而增加利息收入、及責任準備金提存減少，抵銷產險業巨災損失虧損，2024年OIU全年稅前盈餘2,152.8萬美元，年增2.5倍，獲利成長幅度居首。

合計三大境外金融中心，2024年全年稅前盈餘17.83億美元，連四年衰退也是至少近七年低點。



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