快訊

詐騙國安危機 全國遭詐500億

美國務院更新官網 學者：文字保留彈性 美立場未變

獨／八大行庫追回青安違規利息補貼已近9成 戶數破千戶

境外金融中心獲利探七年低點 連四年衰退 前景不明朗

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會統計2024年全年銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘17.8億美元，年減0.7%，連四年衰退。 圖／聯合報系資料照片
金管會統計2024年全年銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘17.8億美元，年減0.7%，連四年衰退。 圖／聯合報系資料照片

金管會統計2024年全年銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘17.8億美元，年減0.7%，連四年衰退，更一舉下探至少近七年新低，金融圈指出，2025年降息減速、債市動盪加劇，都替境外金融獲利前景埋下陰霾。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、國際證券業務分公司（OSU）及國際保險業務分公司（OIU），又以OBU獲利貢獻占逾95%為主力。

一家銀行主管說，3O獲利優劣多受美元利率、匯率及債市牽動，2024年市場原期待美國降息利多，讓OBU資金成本下滑，持債評價利益增加進而推升獲利，最終卻降息減速、債市殖利率也大反彈而夢碎。

2025年市場雖預期美國聯準會仍有2碼降息空間，但不確定性已大幅提高，其次，1月美國10年期公債一度大彈到4.8%高點，即便2月回落到4.5%至4.6%左右，但全年債市動盪恐加劇，壓縮金融業持債評價利益空間。

金管會公布銀行、證券和保險業等金融三業境外金融中心獲利。2024年12月單月59家銀行國際金融業務分行（OBU）稅前盈餘37.3億元，月減25%，累計2024年全年稅前盈餘新台幣582.3億元，年增3.7%。

銀行局副局長侯立洋說，12月單月衰退是因美債殖利率大彈，銀行投資部位有評價損失，使投資淨收益減少；2024全年獲利略增則是因2023年美國升息且利率維持高位，銀行放款增加，推升利息淨收益所致。

美債殖利率大彈，也讓主力是自營業務（投資海外有價證券）的證券國際業務分公司（OSU）吃癟。12月單月OSU由盈轉虧1,134萬美元，累計2024年全年虧損1,456萬美元，連三年陷入虧損泥沼。

證期局副局長高晶萍說，12月轉虧是因美債殖利率大彈，持有部位產生虧損所致。數據顯示，去年12月底美10年期公債殖利率4.57%，單月大彈40個基本點（1個基本點是0.01個百分點），重擊OBU與OSU去年12月獲利，也壓縮全年獲利。

保險國際業務分公司（OIU）受惠壽險業因美元升息而增加利息收入、及責任準備金提存減少，抵銷產險業巨災損失虧損，2024年OIU全年稅前盈餘2,152.8萬美元，年增2.5倍，獲利成長幅度居首。

合計三大境外金融中心，2024年全年稅前盈餘17.83億美元，連四年衰退也是至少近七年低點。


延伸閱讀

OIU全年只賣四張保單

殖利率 美國聯準會

延伸閱讀

史上最悲！OIU壽險保單一年只賣4張 五大關鍵原因曝

債市是兇手！ 境外金融去年賺17.8億美元「跌到7年低點」

陸2月LPR利率 市場估不變

00878小降息繼續持有「靠股息Cover支出」！瑞奇媽：高股息跟市值型全都要

相關新聞

永續債發行額 拚1,200億

問：櫃買中心陸續與指數公司合作編製指數，有今年會推出的ETF 商品嗎？接下來還有可能跟哪些指數公司合作？

台企銀董座請辭 接替人選傳黑馬

為了趕在立法院開議前「拆彈」，日前因請假風波遭檢方約談的台灣中小企業銀行董事長劉佩真已向決策高層口頭請辭，台企銀本周開董...

新青安利息補貼 追回上千違規戶

財政部緊盯公股行庫追回新青安違規案件利息補貼，據指出，新青安精進措施在去年七月上路後，近半年來八大公股行庫已追回上千戶的...

今年八大行庫房貸額度 縮水1500億

為配合政府打炒房政策，八大公股行庫今年新承作的房貸額度，從去年的七千五百億元「縮水」至約六千億元。據指出，公股行庫今年的...

境外金融中心獲利探七年低點 連四年衰退 前景不明朗

金管會統計2024年全年銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘17.8億美元，年減0.7%，連四年衰退，更一舉下探至...

OIU全年只賣四張保單

金管會統計，2024年國際保險業務分公司（OIU）壽險保單從6月起、連續半年以上都掛蛋，完全沒有賣出任何一張新保單，20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。