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每年超過200萬人次接受手術 「手術險」重要性提升

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

根據衛生福利部醫事機構服務量統計年報所揭露的數字，2004年門診手術與住院手術合計為1,707,502人次，期間統計數字持續增加，到2023年門診手術與住院手術合計已達2,320,334人次。由此趨勢與數字可以看出，隨著醫療科技日新月異，「動手術」已是相當普遍且為人所接受的醫療方式，而以保險的角度來看，醫療險涵蓋的保障範圍各有不同，為了讓保戶有更明確的選擇，投保手術險可為必要性的手術提供保險保障，支應因手術治療衍生的醫療費用。

台灣醫療技術及科技持續發展、進步，各類型手術愈趨成熟，不論是疾病或是意外傷害，皆有可能透過手術進行治療。依照衛生福利部的統計數據來看，2023年全年度門診手術達1,030,772人次，住院手術則為1,289,562人次，合計超過200萬人次接受手術。人生的疾病、意外皆無法預期，不論是疾病或是意外事故皆可能有此治療需求，手術險可說是目的性非常明確的投保選擇，藉此轉嫁未來風險。

再從台灣的健保制度來看，醫療模式隨著DRGs制度施行逐漸改變，讓民眾最有感的是自費診療項目增加、住院日數減少及門診手術治療的增加。在手術治療方面，耗材使用有等級上的差異，患者若選擇自費耗材，必須自行支付較高的醫療費用，這時手術險保障就可以讓醫療費用不再是沉重的負擔。

宏泰人壽以「宏泰人壽全方位手術醫療終身保險（SUR）」舉例說明，給付項目包含手術醫療保險金、住院特定手術療養保險金，不分門診手術及住院手術，保障範圍囊括手術項目1,463項及特定處置項目15項。手術醫療保險金依照契約條款中「手術項目倍數表」所列的項目倍數給付。住院手術給付倍數達10倍（含）以上之手術，另外給付「住院特定手術療養保險金」；如達60倍（含）以上者，則是另外給付「重大手術慰問保險金」，前述各項醫療保險金累積給付上限為1300倍。若被保險人連續兩年（含）以上無理賠紀錄，則另外給付「理賠加值保險金」，申請的保險金最高可達原給付金額的1.5倍。

宏泰人壽表示，手術風險在人生各個階段都可能發生，台灣社會愈趨高齡化，高齡長者需要接受手術的可能性相對較高，因此在個人保險預算的規劃及分配上，可重點聚焦特定面向，為長遠的人生做最好的準備。

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