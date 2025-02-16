史上最悲！OIU壽險保單一年只賣4張 五大關鍵原因曝

據金管會統計，2024年國際保險業務分公司（OIU）壽險保單從6月起、連續半年都掛蛋，等於完全沒有賣出任何一張新保單，2024年全年只賣了4張、新契約保費收入115萬美元、年大減75%，更一口氣下探至少近七年低點。

為何OIU保單這麼慘？金總直指是總體經營環境改變，有五大主因，一、OIU最大客源的陸客，遭大陸限制來台，客源缺了一大塊版圖，二、2020~2022年全球爆發疫情，外來旅客人數急凍。

三、「洗錢防制法」上路強化認證客戶身分，各國採用盡職審查準則CRS（金融帳戶資訊交換）與美國肥咖（FATCA）等措施，大幅降低境外人士投保OIU保單意願，四、香港大戶受地緣政治影響來台投保，五、金管會鼓勵各壽險公司主推保障型保單，也降低OIU業務成長誘因。

壽險業者則說，2023~2024年美元利率續持高檔，資金全往美債、美元高利定存跑，OIU人氣終潰散。

金管會是從2015年大舉開放OIU，在2017年賣出477張保單、新契約保費收入近1.68億美元，約51億台幣達到「顛峰」後，就一路下滑，到2024年只賣了4件、新契約保費收入僅剩115萬美元，成為史上最悲情保單。

金總也指出，OIU保費收入陷入停滯，使OIU租稅效益也未能顯現。據統計，2024年全年產壽險、再保險總保費收入僅489萬美元，年大減87%。

為了力挽狂瀾，金管會推動的亞資中心，更致力活化境外金融中心，金管會希望鬆綁OIU保單商品設計，有更多保單做銷售，也在14日預告修正「國際金融業務條例」要將OIU免稅優惠再延十年，盼能替OIU注入曙光。