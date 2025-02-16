快訊

虧慘了！經濟部四大國營事業 去年只剩「這一家」賺錢

才收樓管弟傳工地照 10分鐘後新光三越就爆炸…姊見本人慘狀這樣說

7大疏運奏效！台灣燈會周日估170萬人次 出站時間縮至5分鐘

債市是兇手！ 境外金融去年賺17.8億美元「跌到7年低點」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
美元。路透
美元。路透

金管會統計，2024年全年銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘17.83億美元，年減0.73%，連續四年衰退，更一舉下探至少近七年新低，金融圈指出，2025年降息減速、債市動盪加劇，都替境外金融獲利前景埋下陰霾。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）、及保險國際業務分公司（OIU），又以OBU獲利貢獻占逾95%為主力。

一家銀行主管說，3O獲利優劣多受美元利率、匯率、及債市牽動，2024年市場原期待美國降息利多，讓OBU資金成本下滑，持債評價利益增加進而推升獲利，最終卻被川普貿易戰干擾，降息減速、債市殖利率也大反彈而夢碎。

2025年市場雖預期美國聯準仍有2碼降息空間，但不確定性已大幅提高，其次，1月美國十年期公債一度大彈到4.8%高點，即便2月回落到4.5~4.6%左右，但全年債市動盪恐加劇，壓縮金融業持債評價利益空間。

金管會公布銀行、證券和保險業等金融三業境外金融中心獲利。2024年12月單月59家銀行國際金融業務分行（OBU）稅前盈餘37.3億元，月減25%，累計2024年全年稅前盈餘582.3億元台幣，年增3.7%。

銀行局副局長侯立洋說，12月單月衰退是因美債殖利率大彈，銀行投資部位有評價損失，使投資淨收益減少；2024全年獲利略增則是因為2023年美國升息且利率維持高位，銀行放款增加，推升利息淨收益所致。

美債殖利率大彈，也讓主力是自營業務（投資海外有價證券）的證券國際業務分公司（OSU）吃癟。12月單月OSU由盈轉虧1,134萬美元，累計2024年全年虧損1,456萬美元，連續三年陷入虧損泥沼。

證期局副局長高晶萍說，12月單月轉虧是因美債殖利率大彈，持有部位產生虧損所致。據數據顯示，去年12月底美十年期公債殖利率4.57%，單月大彈40個基本點（1個基本點是0.01個百分點），重擊OBU與OSU去年12月獲利，也壓縮了全年獲利空間。

保險國際業務分公司（OIU）受惠壽險業因美元升息而增加利息收入、及責任準備金提存減少，抵銷了產險業巨災損失的虧損，累計2024年OIU全年稅前盈餘2,152.8萬美元，年增2.5倍，獲利成長幅度居首。

合計三大境外金融中心，2024年全年稅前盈餘17.83億美元，連續四年衰退也是至少近七年低點。

債市 殖利率 美國升息 金管會

延伸閱讀

陸2月LPR利率 市場估不變

00878小降息繼續持有「靠股息Cover支出」！瑞奇媽：高股息跟市值型全都要

高股息ETF…預期會降息但退燒速度令人驚訝！R爸提醒：別對殖利率有不切實際幻想

美國通膨上升！聯準會降息更不可能？辣媽：川普的稅政策恐更加壓

相關新聞

獨／公股人事再傳異動！新任兆豐金總座 證基會董座轉戰呼聲高

據指出，台企銀董事長劉佩真傳出向高層口頭請辭，此外，其他的大型公股金控也將進行高層人事搬風。消息人士透露，兆豐金控總經理...

史上最悲！OIU壽險保單一年只賣4張 五大關鍵原因曝

據金管會統計，2024年國際保險業務分公司（OIU）壽險保單從6月起、連續半年都掛蛋，等於完全沒有賣出任何一張新保單，2...

台企銀老董傳請辭…公股人事再掀搬風 他接掌機率大

台企銀（2834）董事長劉佩真因內部人檢舉，遭檢調調查在休假期間疑似浮報費用、領取獎金，市場傳出劉佩真已向政院高層口頭請...

債市是兇手！ 境外金融去年賺17.8億美元「跌到7年低點」

據金管會統計，2024年全年銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘17.83億美元，年減0.73%，連續四年衰退，更...

請假91天掀波！台企銀董座劉佩真已向決策高層請辭 3接替人選呼聲高

據了解，為了能在立法院開議之前把董座請假風波告一段落，避免造成執政團隊的困擾，台企銀董事長劉佩真已向決策高層口頭請辭，台...

公教個人專戶退撫新制才上路1個月 最新績效出爐

公教個人專戶制退撫儲金自2025年1月1日開辦自主投資，公務人員退休撫卹基金管理局業依公教人員選擇結果，將統一運用期累積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。