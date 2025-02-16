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台企銀老董傳請辭…公股人事再掀搬風 他接掌機率大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
第一銀行總經理李嘉祥。記者朱漢崙/攝影
第一銀行總經理李嘉祥。記者朱漢崙/攝影

台企銀（2834）董事長劉佩真因內部人檢舉，遭檢調調查在休假期間疑似浮報費用、領取獎金，市場傳出劉佩真已向政院高層口頭請辭，一旦劉佩真確認請辭，公股人事將再掀搬風；據核心消息指出，以第一銀行總經理李嘉祥掌台企銀機率最大。

公股圈傳出，接任台企銀董事長人選，以李嘉祥及彰銀總經理周朝崇這兩人呼聲最高，又以李嘉祥機率最大。一旦李嘉祥接掌台企銀，炙手可熱的第一銀行總座一職料成為各方角力戰。

李嘉祥是從第一銀行基層辦事員做起，歷任多倫多分行、紐約分行及總行副總、美國第一銀行董事總經理也曾擔任第一金控策略長，國內外業務經歷完整，他也即將在2026年4月屆滿65歲，市場指出，對他而言，此時接掌台企銀也不啻是一大好選擇。

周朝崇則是公股圈最年輕總經理，從一銀副總轉接任彰銀總經理後，帶領彰銀獲利一路攀向巔峰，經營績效受高層肯定，市場也傳出，他也有機會列在這波公股人事異動名單中。

一家公股高層說，不論是誰去接台企銀董事長一職，都將掀起公股圈人事大風吹，也將再度掀起檯面下的政治角力。

劉佩真因遭內部人檢舉，在請假期間疑似領取相關的獎金，市場盛傳劉佩真請辭的時間點最為是上周五（14日），最快是本周五（21日），不過，據財政部官員表示，目前為止並沒有劉佩真請辭的相關消息，也未接到辭呈，至於接任人選，也沒有相關的訊息。

台企銀 彰銀 第一銀行

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