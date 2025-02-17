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永續債發行額 拚1,200億

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

問：櫃買中心陸續與指數公司合作編製指數，有今年會推出的ETF 商品嗎？接下來還有可能跟哪些指數公司合作？

答：櫃買中心2024年已與指數編製機構洲際交易所集團ICE公司簽訂合作契約，也持續評估與其他專業的國際指數公司合作以期擴大指數編製範圍。

另外，也同步接洽投信業者，透過雙向溝通，一方面讓投信業者了解本中心業務推動內容，同時了解投信業者產品規劃方向及進程，可樂觀預期2025年度，除了將有被動式股票型及債券型ETF陸續上櫃掛牌交易外，新開放的「主動型ETF」及「被動式平衡型ETF」也將有商品推出，以因應國內投資人資產配置多元化需求。

這幾年ETF發展得很好，櫃買中心過去在債券的ETF比較聚焦，規模突破3兆元，在亞洲的交易所是第一，全球則是排名第六。未來櫃買中心去推動的話，除了原來的強項，在多資產（股債）、主動型的ETF，適合櫃買中心的商品都可以來掛牌。

問：去年永續發展債券發行再創新高，今年的發展重點是？

答：永續發展債券已經連續四年發行千億元以上，今年的發行目標提高到1,200億元以上。我國的產業，未來朝向永續發展的腳步是不變的，對環境的影響、排放的氣體、汙染都應該減少，這是社會責任。

櫃買中心的永續發展債券一直有追蹤國際標準，例如國際資本市場協會（ICMA）、氣候債券倡議組織（CBI），債券品質在國際組織裡是有獲得肯定的，對台灣未來在國際永續發展地位有所幫助。對供應鏈而言，綠色轉型也遵循國際制度，更能讓品牌供應鏈認可。

地方政府方面，除了台北市、高雄市外，今年桃園是第三個政府單位發行人，將會發行我國首檔可持續發展政府債券，項目已經獲得認可，近期應該就會掛牌，也是第一檔將社會住宅列為投資計畫的項目。未來新北、台中、台南可能也會陸續有永續發展債券的發行。

此外，也將持續推廣永續發展轉（交）換公司債，提升中小企業參與度。未來櫃買中心將持續透過積極拜訪及個案輔導，並以世紀鋼公司成功發行綠色轉換公司債券案例，期望協助更多上市櫃公司善用永續發展債券募集淨零轉型所需資金。

ETF 債券 櫃買中心

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