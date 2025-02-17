保險小百科／失能扶助險 採定期給付
失能扶助險，是指針對失能損失理賠定期性保險金的保險。失能扶助險是保障失能發生後所衍生的相關支出，包含看護費用、添購醫療器材費用等。相較於失能險一次性理賠保險金，失能扶助險屬於定期性理賠保險金，如每月或每季給付一筆定額的生活失能扶助金。
失能扶助險的理賠金額是依據「失能等級」做為理賠依據，如經診斷認定為失能等級1~6級，並且持續失能超過一定期間，保險公司即予以理賠。其中1級最嚴重，例如失去雙手，或失去雙腳；6級稍微嚴重，例如失去一隻手或一隻腳。
失能險舊名為殘扶險，政府為落實身心障礙者權利公約的「不歧視」原則，從2018年6月15日起，通過《保險法》修正案，未來保單不得出現「殘廢」字眼，一律改為「失能」。
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