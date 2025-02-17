快訊

詐騙國安危機 全國遭詐500億

美國務院更新官網 學者：文字保留彈性 美立場未變

獨／八大行庫追回青安違規利息補貼已近9成 戶數破千戶

勞退6%提好提滿 拚長期投報率

經濟日報／ 記者 江睿智
勞退6%提好提滿，拚長期投報率。（聯合報系資料照）
勞退6%提好提滿，拚長期投報率。（聯合報系資料照）

才23歲的啟翔是社會新鮮人，幸運的他進入科技公司上班，起薪有4.2萬元，周邊很多前輩提醒他要存退休金。他了解賺錢不易、存錢的重要性，但他思忖，他離退休還有40多年，現在就開始存退休金了嗎？理財專家建議，退休金最好從年輕時就開始計畫，而且還要長期投資，當成強迫儲蓄，要掙長期投資報酬率。

以諾理財規劃顧問公司總經理李鳳蘭表示，最好是愈年輕，就能培養理財觀念，存退休金，也是愈早開始愈有保障。她建議，年輕人養成記帳的習慣，並且月薪中的三分之一，至少要拿來理財，以啟翔為例，他至少每月要存下1.3萬。

至於啟翔每月存下1.3萬元，該如何布局長期投資？李鳳蘭建議兩個方向。第一是，勞退自提6%先提好提滿。新制勞退要求雇主每月須提繳勞工薪資6%到勞工個人專戶，做為勞工退休金；同時，也允許勞工可以在1%至6%範圍內自提，為自己存退休金。政府代操新制勞退基金，績效相當不錯。

李鳳蘭說，自提6%，代表著強迫儲蓄，可以幫助年輕人堅持儲蓄紀律，直接從薪資扣掉，存到個人專戶，而且60歲才能領回，收益持續累滾，充分發揮長期投資的效果。以啟翔4.2萬元月薪，若自提6%，就是每月自提2,520元，將來不知不覺中就累滾成一筆不小的存款。

扣掉勞退6%自提，啟翔還有每月1萬元可以投資作為將來退休金，又該如何布局？李鳳蘭第二個建議就是定期定額ETF，這是懶人投資法，也是效益最佳的選擇。她說，市場會漲會跌，ETF已在相當程度上分散風險、分散產業、地區以及個股之風險。歷史經驗再再證明，儘管市場難免會有大幅度震盪，只要長期投資10年、20年、甚至30年，都能獲取相當可觀的報酬。

李鳳蘭表示，啟翔以上述方式布局退休金，唯一的風險就是能不能堅持下去。因為太多人在30年、40年過程中，可能會中斷投資、甚至市場行情大好時就會贖回花掉了，或是殺進殺出，長期投資報酬率就不見了。這就是堅持投資紀律的重要性。

現在很多理財調查結果都指，需要存夠數千萬元才能退休，這結果令很多上班族咋舌卻步，甚至乾脆放棄。李鳳蘭認為，只要及早規畫、一點一滴進行長期投資，沒有想像中困難。

她舉例，30歲的曉蘭，月薪6萬元，還可以工作30年，假設她希望退休後能維持目前生活水準（亦即仍有月薪6萬元可花費，考量通膨後推估屆時約要10.8萬元），以每年投資報酬率5%計算的話，回推曉蘭每月只要存下2.5萬元，並且堅持投資紀律，就可以實現她想要退休生活水準。這樣看來，並非做不到。

勞工退休金 勞退基金

延伸閱讀

富裕家庭年輕世代 投資聚焦社會貢獻

萬物皆漲薪資不漲 有效理財放大資產

嫌月薪31K低…30歲女想轉銀行業憂學歷不夠 內行推薦低門檻職缺

中華郵政釋1113名職缺 起薪最高上看55K

相關新聞

永續債發行額 拚1,200億

問：櫃買中心陸續與指數公司合作編製指數，有今年會推出的ETF 商品嗎？接下來還有可能跟哪些指數公司合作？

台企銀董座請辭 接替人選傳黑馬

為了趕在立法院開議前「拆彈」，日前因請假風波遭檢方約談的台灣中小企業銀行董事長劉佩真已向決策高層口頭請辭，台企銀本周開董...

新青安利息補貼 追回上千違規戶

財政部緊盯公股行庫追回新青安違規案件利息補貼，據指出，新青安精進措施在去年七月上路後，近半年來八大公股行庫已追回上千戶的...

今年八大行庫房貸額度 縮水1500億

為配合政府打炒房政策，八大公股行庫今年新承作的房貸額度，從去年的七千五百億元「縮水」至約六千億元。據指出，公股行庫今年的...

境外金融中心獲利探七年低點 連四年衰退 前景不明朗

金管會統計2024年全年銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘17.8億美元，年減0.7%，連四年衰退，更一舉下探至...

OIU全年只賣四張保單

金管會統計，2024年國際保險業務分公司（OIU）壽險保單從6月起、連續半年以上都掛蛋，完全沒有賣出任何一張新保單，20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。