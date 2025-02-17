勞退6%提好提滿 拚長期投報率

才23歲的啟翔是社會新鮮人，幸運的他進入科技公司上班，起薪有4.2萬元，周邊很多前輩提醒他要存退休金。他了解賺錢不易、存錢的重要性，但他思忖，他離退休還有40多年，現在就開始存退休金了嗎？理財專家建議，退休金最好從年輕時就開始計畫，而且還要長期投資，當成強迫儲蓄，要掙長期投資報酬率。

以諾理財規劃顧問公司總經理李鳳蘭表示，最好是愈年輕，就能培養理財觀念，存退休金，也是愈早開始愈有保障。她建議，年輕人養成記帳的習慣，並且月薪中的三分之一，至少要拿來理財，以啟翔為例，他至少每月要存下1.3萬。

至於啟翔每月存下1.3萬元，該如何布局長期投資？李鳳蘭建議兩個方向。第一是，勞退自提6%先提好提滿。新制勞退要求雇主每月須提繳勞工薪資6%到勞工個人專戶，做為勞工退休金；同時，也允許勞工可以在1%至6%範圍內自提，為自己存退休金。政府代操新制勞退基金，績效相當不錯。

李鳳蘭說，自提6%，代表著強迫儲蓄，可以幫助年輕人堅持儲蓄紀律，直接從薪資扣掉，存到個人專戶，而且60歲才能領回，收益持續累滾，充分發揮長期投資的效果。以啟翔4.2萬元月薪，若自提6%，就是每月自提2,520元，將來不知不覺中就累滾成一筆不小的存款。

扣掉勞退6%自提，啟翔還有每月1萬元可以投資作為將來退休金，又該如何布局？李鳳蘭第二個建議就是定期定額ETF，這是懶人投資法，也是效益最佳的選擇。她說，市場會漲會跌，ETF已在相當程度上分散風險、分散產業、地區以及個股之風險。歷史經驗再再證明，儘管市場難免會有大幅度震盪，只要長期投資10年、20年、甚至30年，都能獲取相當可觀的報酬。

李鳳蘭表示，啟翔以上述方式布局退休金，唯一的風險就是能不能堅持下去。因為太多人在30年、40年過程中，可能會中斷投資、甚至市場行情大好時就會贖回花掉了，或是殺進殺出，長期投資報酬率就不見了。這就是堅持投資紀律的重要性。

現在很多理財調查結果都指，需要存夠數千萬元才能退休，這結果令很多上班族咋舌卻步，甚至乾脆放棄。李鳳蘭認為，只要及早規畫、一點一滴進行長期投資，沒有想像中困難。

她舉例，30歲的曉蘭，月薪6萬元，還可以工作30年，假設她希望退休後能維持目前生活水準（亦即仍有月薪6萬元可花費，考量通膨後推估屆時約要10.8萬元），以每年投資報酬率5%計算的話，回推曉蘭每月只要存下2.5萬元，並且堅持投資紀律，就可以實現她想要退休生活水準。這樣看來，並非做不到。