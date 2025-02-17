專家教你保／新式骨折險 轉嫁醫療負擔

在日常生活中，「意外」往往是最令人害怕的變數，一旦事故不幸發生，小則輕傷，重則失能甚至身故，都會為自己及家庭帶來巨大經濟風險。而俗話說的好，傷筋動骨100天，骨折雖然不是什麼大病，但造成我們生活的不便的時間是長久的，而不同年齡層，因為康復能力不同，造成的危害程度也不同，我們鮮少聽見年輕人因骨折而喪失生命，但老年人因跌倒骨折而喪失性命的情況卻時有所聞。

根據衛福部資料，2022年因前臂、股骨、小腿等骨折而門、住診（含急診）人數高達28萬人以上，因意外而造成骨折的事故案例也相當常見，台灣骨折發生率更是位居亞洲第一，民眾千萬不可輕忽。

骨折衍生的醫療費用亦是一大負擔，以脊髓骨水泥為例，各醫院收費標準中最便宜的病患也須自行負擔53,360元，這僅是醫材中的一個項目而已，更遑論手術、病房等其他醫療費用支出，骨折醫療費用之沉重可見一斑，加上老年骨折手術後一年內的死亡率高達36%，比癌症死亡率更高，其致死主因為術後因長期臥床所引發的併發症，所以相關照護費用也是我們必須關注並做好事前準備的風險項目。

過往的骨折保險大多僅是傷害保險中的一個給付項目，好處是給付簡單，只要出具診斷書就可以依照契約條款獲得理賠金額，缺點是給付金額僅為數千至多數萬元，不足以應付骨折所產生的龐大醫療費用，因此骨折專責保險實有迫切的市場需求°

新式骨折專險在發生骨折事故時，直接依保險金額乘上依事故部位約定之給付比例（2至35%），無須先乘上給付比例再乘事故部位比例，大幅提升保險給付金額，讓客戶有更加寬裕的資金可以從容面對接下來的醫療療程。附加給付脫臼給付項目，足以支付受傷期間的醫療費用，讓醫療風險達到完全轉嫁的效果，大幅降低事故造成的生活不便。

此外，因意外事故造成的腦部、內臟損傷手術等重大傷害，或者僅需縫合處置的小傷口，都在給付範圍，至於其他一般的意外身故與意外失能，也在保障範圍中，涵蓋大小不同狀況的意外失事故與一般常見的身故、失能給付，可謂全方位的意外保障商品。（本文由新光人壽副總經理陳國揚提供，記者戴玉翔採訪整理）