產險保障 隨生活階段調整

新年開始，除了壽險應進行保單健檢，產險亦應隨著生活階段改變而進行調整。兆豐產險指出，產險保單大多是一年期保單，但隨著人生不同階段及身分轉換，風險承受度也不同。以車險為例，除了必備的強制險，以及保障愛車的車體險、竊盜險外，為避免撞到價格昂貴的名車，導致經濟負擔增加，建議投保時也可規劃「超額責任險」。

新安東京海上產險指出，任何族群皆應該進行汽車險保單健檢。除了針對初次購買汽車保險的車主，對於汽車保險商品不熟悉情況下，應謹慎的選擇適合的商品外；對資深車主來說，如有更換車輛、使用路段變更、增加駕駛成員或自身駕駛經驗累積後，皆建議可於每年投保時再透過健檢的機制重新盤點適合之商品。

中信產表示，其實企業與個人都是要定期實施保單健檢，因為不論企業、家庭、個人在日常生活中都難免會遇到風險所帶來的經濟損失，有些可以現有財源予以消納，但有些較大之損失金額就會造成企業經營危機、個人家庭財務短缺，惟有透過事前適當的購買保險，才能化不確定為確定。

若以財產保險而言，建議以企業的資產帳冊文件去定期檢視是否有新增資產尚未投保、貨物流量是否有因買賣契約異於平均庫存量，而產生有不足額保險之問題；責任保險至少須檢視相關法規是否有新增最低投保金額之規定，現行保單之責任額度是否符合規定或風險考量。

總結來說，對於已經知道的風險要透過保單健檢檢視該買的保險買了沒，已購買的保險保障範圍及額度確認是否足夠。