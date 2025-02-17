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保單總體檢 掌握三原則

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
邁入2025年，針對手上的保單，應該重新檢視保障是否足夠。圖／AI生成
邁入2025年，針對手上的保單，應該重新檢視保障是否足夠。圖／AI生成

邁入2025年，針對手上的保單，應該重新檢視保障是否足夠。許多民眾經常買了保單就忘了有哪些保障內容，台灣人壽建議，隨著年齡增長或生活階段的轉變，如結婚、生子、購屋，應重新檢視家庭或個人保單是否符合現階段需求，定期進行保單健檢，是確保「人生安全網」始終牢靠的關鍵。

台灣人壽建議三項檢查重點：一、保額適足，未來穩妥：保額的多寡將影響未來理賠的金額，確認目前的壽險額度是否足夠覆蓋主要財務責任，如收入替代建議至少為年收入的十倍、房貸、子女教育費用等，確保額度能因應目前需求。

二、檢視受益人，保障所愛：隨著人生階段的變化，應定期檢查保單受益人的設定是否符合現況，只有定期檢視，才能夠依照心願照顧所愛的人；三、留意通膨，升級保障：通膨可能讓舊保單的保障額度失去應有的效果，健檢時也要注意是否需要適時增加保障額度。

此外，元大人壽指出，保險的功能在於有效轉移人生風險，針對不同族群有不同的加強保障內容。一、職場新人：此階段雖然薪資不高，但可透過兼具保障及投資的投資型保單來規劃，運用定期定額長期投入，透過時間複利，逐步累積資產。選擇保單費用率較低者，更可讓投入資金高度參與市場、累積保單帳戶價值，顯現時間複利效益。

二、新婚夫妻：此階段開始承擔家庭責任，可選擇具有高倍數壽險保障、且具保險金額增加權利的利率變動型終身壽險，在人生不同階段，適時增加保險金額以因應所需保障。此外保單若具有豁免保費設計，將無需擔心要保人因意外身故或重疾而造成繳費中斷、保障失效。針對新購屋的夫婦，也可以規劃房貸壽險，為家人撐起「房」護傘，守護最愛的家與家人。

三、新手爸媽：除了強化家庭經濟支柱的保障外，可選擇媽媽懷孕期間即可以投保的婦嬰險，讓孩子從出生那刻即可擁有全方位終身醫療保障，最好還能具備配合小孩特定成長階段自動提高保障倍數的設計。

由於國人平均餘命延長、醫療技術進步，很多治療、手術都無需住院，或者不在健保給付範圍，舊保單的保障內容可能已無法涵蓋，所以醫療險檢視是保單健檢很重要的一環，重新審視理賠項目是否還能滿足未來醫療需求。

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