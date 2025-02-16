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請假91天掀波！台企銀董座劉佩真已向決策高層請辭 3接替人選呼聲高

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獨／公股人事再傳異動！新任兆豐金總座 證基會董座轉戰呼聲高

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
公股高層人事再傳搬風，證基會董事長張傳章轉戰兆豐金控總座呼聲高。本報資料照片
公股高層人事再傳搬風，證基會董事長張傳章轉戰兆豐金控總座呼聲高。本報資料照片

據指出，台企銀董事長劉佩真傳出向高層口頭請辭，此外，其他的大型公股金控也將進行高層人事搬風。消息人士透露，兆豐金控總經理將異動，現任兆豐金總經理蕭玉美將轉戰兆豐金旗下兆豐票券董事長，而接替人選目前以曾任金管會副主委、中華經濟研究院院長，現任證基會董事長張傳章呼聲最高。

兆豐金及財政部均不願證實該訊息，但據可靠消息人士指出，相關高層人事將在本周內明朗，隨即將對外發布。

至於現任兆豐票券董事長廖美祝，將在連二屆任期屆滿之後退休，由蕭玉美接棒。張傳章曾任金管會副主委的資歷，同時現任證期會董事長，因此府院高層也評估在接任兆豐金總經理職務上，在管理金控旗下各子公司有足夠的輩份和歷練。

而蕭玉美原本被安排出任兆豐票券董事長，但如今台企銀董事長劉佩真請辭，這也使得蕭玉美究竟按照原定決策高層的安排出任兆豐票券董事長，或是轉戰台企銀董事長，後者的可能性仍不排除。

除了上述的兆豐金控總經理、兆豐票券董座人事將在本周趨於明朗之外，兆豐金旗下其他子公司的人事也將陸續底定，知情人士指出，決策高層也拍板兆豐證券董事長陳佩君可望續任。

兆豐金控 台企銀 董事長

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