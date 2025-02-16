聽新聞
0:00 / 0:00
台企銀劉佩真傳口頭請辭 接任人選傳二人可能性大
台企銀（2834）董事長劉佩真因內部人檢舉，遭檢調調查在休假期間疑似浮報費用、領取獎金，今日傳出劉佩真已向政院高層口頭請辭，不過據了解，目前財政部高層並未收到劉佩真的請辭案，而劉一旦請辭，將由總經理李國忠暫代的可能性最大，至於公股圈則傳出有兩位未來接任的可能性大。
包括第一銀行（5844）總經理李嘉祥及彰銀（2801）總經理周朝崇，都傳出接任的呼聲高。
劉佩真因遭內部人檢舉，在請假期間疑似領取相關的獎金，市場盛傳劉佩真請辭的時間點最為是上周五（14日），最快是本周五（21日），不過，據財政部官員表示，目前為止並沒有劉佩真請辭的相關消息，也未接到辭呈，至於接任人選，也沒有相關的訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言