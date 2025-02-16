台企銀劉佩真傳口頭請辭 接任人選傳二人可能性大

台企銀（2834）董事長劉佩真因內部人檢舉，遭檢調調查在休假期間疑似浮報費用、領取獎金，今日傳出劉佩真已向政院高層口頭請辭，不過據了解，目前財政部高層並未收到劉佩真的請辭案，而劉一旦請辭，將由總經理李國忠暫代的可能性最大，至於公股圈則傳出有兩位未來接任的可能性大。

包括第一銀行（5844）總經理李嘉祥及彰銀（2801）總經理周朝崇，都傳出接任的呼聲高。

劉佩真因遭內部人檢舉，在請假期間疑似領取相關的獎金，市場盛傳劉佩真請辭的時間點最為是上周五（14日），最快是本周五（21日），不過，據財政部官員表示，目前為止並沒有劉佩真請辭的相關消息，也未接到辭呈，至於接任人選，也沒有相關的訊息。