請假91天掀波！台企銀董座劉佩真已向決策高層請辭 3接替人選呼聲高

據了解，為了能在立法院開議之前把董座請假風波告一段落，避免造成執政團隊的困擾，台企銀董事長劉佩真已向決策高層口頭請辭，台企銀將在本周召開董事會，會先由總經理李國忠暫代董事長職務。至於接替人選，公股金融圈也傳出，目前以三人選可能性最高，分別是土銀董事長何英明、彰銀總經理周朝崇，和輸出入銀行理事主席戴燈山。

不過，除了直接從公股金融圈取材，府院也不排除再從外部借將金融專業人士來接掌台企銀董事長的可能性，對此知情人士指出，有可能爆出公股金融圈之外的「黑馬」。

其中，何英明曾任台企銀董事一段期間，對台企銀有一定的了解，過去何英明也曾被物色為台企銀董事長的接替人選；此外，彰銀總經理周朝崇，先前也曾位列台企銀董事長人選的名單之上。