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公教個人專戶退撫新制才上路1個月 最新績效出爐

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
公教個人專戶制退撫儲金自2025年1月1日開辦自主投資，公務人員退休撫卹基金管理局業依公教人員選擇結果，將統一運用期累積之儲金轉換至自主投資保守型、穩健型、積極型及人生週期型之投資組合。截至2025年1月底退撫儲金各投資組合績效分別為保守型0.57%、穩健型1.12%、積極型1.49%。聯合報系資料照
公教個人專戶制退撫儲金自2025年1月1日開辦自主投資，公務人員退休撫卹基金管理局業依公教人員選擇結果，將統一運用期累積之儲金轉換至自主投資保守型、穩健型、積極型及人生週期型之投資組合。截至2025年1月底退撫儲金各投資組合績效分別為保守型0.57%、穩健型1.12%、積極型1.49%。聯合報系資料照

公教個人專戶制退撫儲金自2025年1月1日開辦自主投資，公務人員退休撫卹基金管理局業依公教人員選擇結果，將統一運用期累積之儲金轉換至自主投資保守型、穩健型、積極型及人生週期型之投資組合。截至2025年1月底退撫儲金各投資組合績效分別為保守型0.57%、穩健型1.12%、積極型1.49%。

公務人員退休撫卹基金管理局表示，退撫儲金係屬中長期投資性質之退休基金，以獲取長期穩健之收益為主要目的，在累積退休金的過程，各投資組合績效難免會受到短期市場波動的影響，退休理財需要穩定且持續投入，透過長時間的複利效果，提高退休金之累積，公教人員仍宜以長期收益及風險考量，決定適合自己的投資組合。

基金管理局表示，將持續透過多元化全球化投資佈局，提升儲金投資績效，並隨時關注金融市場變化，定期檢視評估投資組合概況，適時調整資產配置策略，以保障公教人員退撫權益。

複利 退休金

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