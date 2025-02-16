日本今年將緩步升息 專家建議趁日圓承壓走貶時換匯

日圓今年以來不斷走升成最強亞幣，國泰世華銀行指出，今年日本央行（日本銀行）將持續升息，不過升息步伐估計將十分緩慢，日圓走勢不明朗，投資人可趁日圓承壓走貶時趁勢換匯。

根據央行最新統計，從2024年底以來主要貨幣對美元升貶幅，日圓升值2.29%，成為最強亞幣，韓元升值2.19%、人民幣升0.35%，新台幣則升0.03%。

今年以來，日幣逐漸擺脫頹勢回升，國泰世華銀預估，日銀將維持升息的政策方向，但步伐將十分和緩，主要原因為日本通膨恐高於日銀2%目標，加上今年春鬥大幅加薪的可能性，都有機會推升通膨成日銀2%目標的風險來源。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪告訴中央社記者，預估日銀最快將在今年6月或7月升息，主要考量是待春鬥結束後，日銀看今年加薪幅度決定後續動作。

劉家豪說，市場普遍預期今年底前日銀的政策利率會升至1%，但會拆分升息幾次，每次幾碼仍存有不確定性，因過去日本央行升息就不一定是整數倍，加上美國政策影響，日銀可能會更加謹慎。

國泰世華銀進一步分析，日幣不明朗的走勢，內部因素是日本政壇存在不確定性，日本國會需在今年3月底前通過2025財年預算，7月底則將有參議院改選，日本政壇充滿變數；外部因素則是美國經濟表現穩健，讓美國聯準會（Fed）放緩降息步調，也讓日圓出現緩升局面。

國泰世華銀指出，目前Fed與日銀的政策分歧，代表美日利差可望逐漸收斂，為日圓擺脫過去幾年極度弱勢格局的有利因子；然而，日銀僅緩慢升息、聯準會也放緩降息步伐，又讓日圓在短期內強升的可能性不大。

劉家豪指出，渣打預估日圓兌美元3個月目標價為153，12個月看升至145價位，不過要升至145價位仍取決於美日兩國的利率轉變和美國對外的關稅政策。

此外，國泰世華銀分析，今年上半年日圓兌美元將處於150至158價位波動，對投資人來說，不妨趁未來川普再度口出關稅狂言，導致美債殖利率、美元上揚，日圓承壓走貶時，再趁勢換匯。