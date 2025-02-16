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匯市最前線／台幣32.6~33元波動

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。聯合報系資料照
新台幣與美元。聯合報系資料照

美國總統川普再度點名台灣「搶走美國晶片生意」，利空消息衝擊台股，拖累新台幣匯率上周五（14日）午後翻貶，中央銀行收盤前進場調節，終場升值3.2分，以32.77元報收，連兩升且為一周高點，總成交量15.95億美元。過去一周，新台幣匯率升值1.6分，升幅為0.05%。

匯銀主管指出，上周五央行午後進場拋匯，令新台幣匯率小幅升值作收。展望後市，匯銀主管認為，新台幣匯率短期內將位於32.6~33元區間波動整理。

台幣匯率 新台幣 美國

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