聽新聞
0:00 / 0:00
匯市最前線／台幣32.6~33元波動
美國總統川普再度點名台灣「搶走美國晶片生意」，利空消息衝擊台股，拖累新台幣匯率上周五（14日）午後翻貶，中央銀行收盤前進場調節，終場升值3.2分，以32.77元報收，連兩升且為一周高點，總成交量15.95億美元。過去一周，新台幣匯率升值1.6分，升幅為0.05%。
匯銀主管指出，上周五央行午後進場拋匯，令新台幣匯率小幅升值作收。展望後市，匯銀主管認為，新台幣匯率短期內將位於32.6~33元區間波動整理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言