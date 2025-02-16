國銀發卡大戰 優惠放送…中信LINE Pay卡回饋上看16％

今年第1季國銀搶發卡市場大戰，永豐銀成為觸發高額回饋的「鯰魚」，DAWAY卡給一般消費綁定LINE Pay消費新戶最高享6％回饋，觸發中信銀LINE Pay卡第1季給全新優惠，指定通路最高享有16％回饋。

永豐銀去年12月以單月發卡7.9萬張成為當月發卡王，中信銀今年1月重回發卡王寶座，但與永豐銀差距僅386張，近乎平手。中信銀2月能否蟬聯發卡王，引人關注。

永豐銀DAWAY去年下半年加碼權益後，掀起辦卡旋風，因為申辦踴躍，永豐銀宣布2025年開始DAWAY採數位且分流限量方式申辦，每月限量發1.2萬張卡，為信用卡公開喊每月限量申辦罕見之事，每月只開放15日一天申辦，今年1月開放25個多小時額度便額滿，2月更不到11個小時滿額。

國銀今年信用卡開高回饋戰場

分析該卡當紅主因，是少數一般消費綁定LINE Pay可以拿到高額回饋的信用卡，今年申辦新戶綁定LINE Pay最高可以拿到6％回饋，舊戶最高享有4.5％回饋。

中信銀今年1月宣布，LINE Pay卡總發卡數已突破645萬張，推出全新六大優惠，涵蓋日常餐飲、線上購物、美妝時尚、休閒運動、寵物用品及國內外交通旅遊，於指定通路使用LINE Pay卡消費最高可享LINE POINTS 16%點數回饋，民眾喜愛造訪的日本、韓國、泰國及新加坡實體商店消費，最高享LINE POINTS 5%點數回饋。

中信銀指出，今年1月發卡6.34萬張卡，主要動能來自於社群、百貨、交通、飛航等產品發卡持續成長。

至於台新銀太陽卡與玫瑰卡，去年7月推出切換刷模式，累計已發破50萬張，今年宣布上半年權益加碼，美食饗宴、國內知名飯店等通路納入最高3.3％回饋；同時鎖定海外出國購物風潮，日、韓、歐美不限實體旅遊或線上購物，不需要切換權益可以享有最高3.3％回饋。

王道銀（2897）也在第1季高回饋名單中，今年上半年推出簽帳金融卡持卡人使用LINE Pay、街口支付、悠遊付、icash Pay指定行動支付，綁定簽帳金融卡刷卡一般消費，完成登錄最高享有5％現金回饋、每人每月加碼回饋上限1,500元。