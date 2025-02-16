永續金融先行者聯盟出擊 金管會與六家金控力推淨零排放

金管會自2022年成立永續金融先行者聯盟至今已邁入第三年，偕同國內六家金控齊力推動淨零排放政策目標，將於21日舉辦第三屆啟動記者會儀式，今年輪值到由元大金控擔任第三屆聯盟主席，屆時記者會當天六家金控總經理會代表出席外，金管會主委彭金隆預計亦將到場共襄盛舉。

為力拚2050年達到淨零排放目標，金管會於2022年號召金控成立永續金融先行者聯盟，今年進入第三屆，成員包含元大金（2885）、中信金、玉山金、第一金、國泰金、兆豐金等六家金控。

去年底，由六大金控合組的永續金融先行者聯盟的第二屆成果發表會上，揭露聯盟2023年綠色採購總金額約29億元，年成長近65%；截至2023年底，各金控對高碳排企業完成議合之比例平均近92%，此外，促使高碳排企業訂定2050減碳目標之比例平均達64%。

在資訊揭露及議合方面，2023年各金控盤點國內主要投融資部位屬高碳排者之總碳排放量達1387萬公噸CO2e，其所屬行業包括：製造業、水泥業、原物料產業、電力供應業、半導體等。

統計2023年各金控發展之永續應用或分析工具計12項，其中包括玉山推出「氣候暨生物多樣性永續連結貸款」、國泰推出「陽光綠益債務型STO」、中信於個金網頁設置「永續ESG專區」、元大於網頁建置「年輕世代金融素養專區」、第一推出「消費碳足跡查詢」服務。2024年，規劃發展九項工具，包括開發綠色金融商品、應用工具及應用程式、推動減碳服務等。

2024年聯盟季會中，針對「金融機構防漂綠參考指引」、「節能服務業(ESCO)專案貸款推動」及「綠色及轉型金融行動方案」等重要政策，進行雙向討論。