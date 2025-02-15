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合庫美元、澳幣定存優利專案 門檻3000元起

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
合庫銀行推出美元及澳幣定存優惠專案。圖／合庫銀行提供
合庫銀行推出美元及澳幣定存優惠專案。圖／合庫銀行提供

受到地緣政治及美國總統川普新政影響，通膨疑慮再起，美國聯準會於1月29日宣布維持聯邦基準利率，暫緩降息，股債市場震盪。合庫銀行推出「2025合優利1」美元及澳幣定存優惠專案，提供客戶低門檻、鎖住高利率的美元與澳幣資金停泊選擇。

這檔專案即日起至2月27日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作。美元定存自3,000元起，可享一個月年利率4.28%、三個月年利率4.08%；澳幣定存自3,000元起，可享一個月年利率3.58%、三個月年利率3.38%。

合庫銀行表示，數位平台結購美元、澳幣時，建議使用匯率到價通知，除可買到心中理想價位外，亦可再享美元匯率減碼3分、澳幣匯率減碼2分優惠。另外，透過合庫APP申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述4種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。

合庫 定存 美元匯率 美國聯準會

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