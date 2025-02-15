台股漲 金管會：去年第4季內部人歸入權結案2,135萬

金管會15日公布2024年第4季投保中心就應行使歸入權案件執行結案143件，結案金額2,135萬元。累計至去年度第4季止，總結案9,560件，總結案金額53億元，未結案件21件。

內部人短線交易獲利，利益應歸屬公司，也就是證交法的歸入權。財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心，依照證券交易法第157條規定，以股東身分催促各上市櫃公司董事及監察人對內部人短線交易行使歸入權，或由其代位行使歸入權案件。

金管會統計，從1994年下半年度到2024年上半年止，應行使歸入權案件共計9,581件，應歸入金額新臺幣54億元。

近期股市交易熱絡，金管會提醒各上市櫃公司內部人買賣所屬公司股票前應留意相關規定，為促使內部人能更進一步瞭解公司內部人股權交易相關法令規定，臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心每年均於北、中、南各地舉辦多場內部人股權交易法律遵循宣導說明會，上市櫃（含興櫃）公司內部人可於前揭2單位網站獲悉相關說明會訊息。