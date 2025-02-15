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小心「地面師」就在身邊！內政部：3個月已攔阻10起

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
地政事務所反詐騙宣導照。圖／內政部提供
地政事務所反詐騙宣導照。圖／內政部提供

小心「地面師」就在身邊。內政部表示，自去年11月起推動地政強化審查與攔阻機制，截至今年2月10日，透過地政機關與警政機關橫向聯繫，以及地政人員或家人勸說，已分別在雙北、新竹及彰化等地區已成功攔阻10起疑似不動產詐騙案件，避免超過8,000萬元財產損失。

地面師一詞來自日本，指的是一些不肖人士利用專業知識，以詐術騙取民眾土地房產。在台灣，這類詐騙集團大多利用話術，誘導民眾將不動產抵押借款，投入高風險或虛假的投資標的，導致財務損失甚至失去房產。

內政部針對此情況，除了鼓勵民眾踴躍申請「地籍異動即時通服務」，在第一時間掌握自身不動產異動情形，另外也自113年11月起推動地政強化審查與攔阻機制，保護民眾財產安全。

其中，為防止詐騙集團利用私人抵押權設定進行詐騙，邀集全國縣市政府及地政事務所針對高風險登記案件研商具體防範措施，將受理案件時限由原本1至3個工作天延長至3至5個工作天，同時建立地政、警政橫向通報機制。

例如臨櫃服務時，地政人員除主動關懷提問外，如有發現疑似詐騙情形，應即通報轄區警察機關到場協助或聯絡家屬，確認交易是否有異常情況。

此外，警察機關如接獲民眾報案遭詐騙抵押房產時，也須通報地政事務所協助管制，之後事務所如有受理該房產的移轉登記案件，將立即通知被害人儘速採取相關保全措施或救濟手段，以免房產受騙遭移轉，緊密連結詐騙防護網。

內政部提醒，避免落入詐騙話術陷阱，民眾最好申請「地籍異動即時通服務」，這項服務在不動產有被申請買賣、贈與、調解移轉或設定抵押權登記等異動時，所有權人及指定的1位對象(如家人)，能及時收到地政事務所傳送的手機簡訊及電子郵件通知，並立即聯繫事務所確認處理，即時阻擋受詐騙登記，避免財產損失。

民眾可至任一地政事務所臨櫃辦理，或透過地政司「數位櫃臺」網站（https://dc.land.moi.gov.tw）以自然人憑證申請；另新取得不動產者也可在辦理買賣移轉登記時，也可同步申請。

內政部表示，不動產價值高，更是多數民眾安身立命所在，因此，在辦理不動產抵押借款或移轉時，應與家人充分討論並冷靜判斷，對於不熟悉的契約內容，或者是要求併同辦理預告登記或信託登記的案件，皆應特別注意，也可向地政事務所人員洽詢，切勿輕信陌生人或高報酬承諾的投資機會。

地政事務所反詐騙宣導照。圖／內政部提供
地政事務所反詐騙宣導照。圖／內政部提供

內政部 詐騙集團

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