壽險保單熱銷 匯價承壓

彭博資訊報導，台灣壽險保單銷售大增，對資本加速外流構成的威脅有增無減，進而可能拖累台幣貶至全球金融危機期間的水準。

彭博資訊的策略師估計，今年台幣兌美元匯率將會測試34至35之間的底部，而台幣上一次觸及這一區間，是在2009年全球金融危機期間。

根據台灣財團法人保險事業發展中心上周公布的數據，台灣去年12月保單銷售激增至逾台幣1,000億元（30億美元），創2022年1月以來最高單月紀錄。與銀行外幣存款相比，保險產品的報酬率更高，推動了保單需求成長。

分析師擔心，由於台灣缺乏高收益的固定收益工具，本地規模1兆美元的壽險業，原本就已大量投資海外資產，現在又將會再增加這類投資。如此一來，將加快資本外流，令台幣匯價承壓。

ING首席大中華經濟學家宋林說，「隨著保單銷售成長，台灣壽險公司會有更多的投資以美元計價，例如，美國債券和高股息股票，因為這些產品的報酬率相對於本地和區域固定收益產品來說，相當有競爭力」。以中期來看，「是另一個加劇台幣貶值的因素」。

台幣目前已經因全球貿易戰的威脅，以及台美之間大幅利差而走弱。今年稍早，台幣兌美元匯率九年來首次跌破33的關鍵心理關卡，台幣今年以來的表現也落後於日韓等多數北亞貨幣。

台幣走貶有利於台灣以出口為導向的經濟，但台灣央行本月已出手干預，穩定匯市。總統賴清德也承諾，在日益緊張的地緣政治局勢下，將保持匯率、利率和通膨的穩定。