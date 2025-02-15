央行出手阻貶 新台幣翻升 收32.77元 升3.2分

美國總統川普再度點名台灣「搶走美國晶片生意」，利空消息衝擊台股，並拖累新台幣匯率於昨（14）日午後翻貶，中央銀行收盤前進場調節，終場升值3.2分，以32.77元報收，連兩升且為一周高點，總成交量為15.95億美元。過去一周，新台幣匯率升值1.6分，升幅為0.05%。

相較於台股收盤大跌246.8點、收在23,152.61點，匯市昨天表現相對淡定、升貶互見，最後更以升值3.2分收盤，與台股走勢明顯脫鉤。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天下挫0.59%，主要亞洲貨幣紛紛反彈，其中，日圓匯率表現最為強勢、升幅達1.01%；台灣主要貿易對手國貨幣韓元也強升0.62%。相較於星元與人民幣分別升值0.46%、0.27%，新台幣匯率在央行進場調節下小幅升值0.1%，在主要亞幣裡面升幅居末。

匯銀主管指出，川普的關稅政策暫緩實施，促使國際美元走勢偏弱，新台幣匯率早盤升值，進口商、政府基金等也趁勢進場買美元；不過，午後台股達跌幅擴大，外資加大匯出力道，投信也同步買美元匯出，央行隨即出手拋匯。

匯銀主管指出，央行對外匯市場的管理準則很簡單，就是求取「相對穩定」，昨天主要亞幣都在升值，央行並不樂見新台幣匯率「獨貶」，才會毅然決然出手，令新台幣匯率由貶翻升後報收。

美國總統川普13日表示，計畫將晶片生意帶回美國，他再指台灣搶走美國的晶片生意；川普說，如果晶片不回到美國生產，「美國會很不開心」；不只如此，市場也傳出，白宮正尋求針對《美國晶片和科學法》中的補貼獎勵進行重新協商，而且已經暗示延後部分即將發放的半導體補助撥款，對台積電（2330）、環球晶的補貼方案可能生變。

匯銀主管指出，不利台股的利空消息滿天飛，拖累股價指數重挫近250點，不過，美元指數昨天下挫，激勵主要亞幣翻漲，央行不願新台幣匯率與主要亞幣走勢背道而馳，午後與收盤前進場拋匯，令新台幣匯率小幅升值作收。