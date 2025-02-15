人民幣存款 探11年半低點
中央銀行昨（14）日公布，2025年1月國銀人民幣存款餘額為人民幣1,143.36億元，月減人民幣47.62億元，為2013年10月以來、近11年半新低；央行官員指出，中國大陸經濟表現疲軟，加上人民幣利率、匯率表現均不如美元，促使法人戶持續減碼人民幣存款，國銀人民幣存款餘額也持續萎縮。
央行統計指出，2025年1月底，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為人民幣831.22億元，月減人民幣47.71億元；國際金融業務分行（OBU）為人民幣312.14億元，月增人民幣0.09億元，國銀人民幣存款合計為人民幣1,143.36億元，為2013年10月以來的最低水準，不排除接下來幾個月就會失守人民幣千億大關。
央行官員指出，今年1月國銀DBU的人民幣存款餘額減少，主因是法人客戶用以支付三角貿易貨款、法人把人民幣存款轉存國外銀行與人民幣存款小幅減少的法人家數非常多，促使DBU單月減少金額擴大。
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