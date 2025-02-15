美元、澳幣優利最高衝7% 超殺優惠吸引投資人

國銀續推美元、澳幣等外幣高利定存專案，吸引投資人目光，其中又以台新銀行近期推出14天期的「匯好利換匯外幣定存專案」利率最優；美元、澳幣單筆金額1,000元以上享6.5%年息，單筆金額8,000元以上更可享7%高息，為提升用戶體驗，可透過網路銀行或行動銀行一站式完成「換匯+優利定存」服務，該專案至6月13日止。

美國總統川普掀起關稅大戰，全球通膨疑慮再起，美國聯準會可能暫緩降息，國銀持續推出高利定存專案搶市。

除台新銀行外，台北富邦銀行換匯優利定存專案，澳幣14天期定存、原幣1,000元以上可享7%高利；14天期美元定存也有5.5%的高利。

中信銀行優利定存專案，美元最高5.2%、澳幣3.5%；玉山銀行美元定存最高利率可達4.6%；土銀澳幣定存利率最高4.08%。合庫銀行今年首檔美元及澳幣定存專案，年利率最高來到4.28%及3.58%。

合庫指出，美國聯準會於1月29日宣布維持聯邦基準利率，暫緩降息，股債市場震盪。為提供客戶低門檻、鎖住高利率的美元與澳幣資金停泊選擇，即日起至27日推出「2025合優利」美元及澳幣定存優惠專案，只要是新資金，美元定存3,000元起，享1個月年利率4.28%、3個月年利率4.08%；澳幣定存3,000元起，享1個月年利率3.58%、3個月年利率3.38%。

土銀「澳幣優利定存專案」針對新資金限臨櫃辦理1個月期年利率4.08%、3個月期年利率3.9%、6個月期年利率3.8%。

玉山優惠專案為美元3個月期年利率4.6%、澳幣6個月3.2%。最低存額單筆澳幣2千元以上。

匯銀主管提醒，投資外匯時不只要比較利率，也要慎選進場時間點，以免賺了利差卻賠了匯價。