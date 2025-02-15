高雄銀今年雙引擎衝獲利
高雄銀行（2836）董事長鄭美玲指出，高雄銀行2024年獲利雙位數成長，2025年放款與財富管理業務展望樂觀，將成獲利兩大引擎，放款包括企金與消金放款可望延續2024年年成長逾18%的強勁動能，帶動利息收益，財富管理則是內部已規劃第2季送件申請高端財管2.0牌照，切入富豪理財，並朝進駐位於高雄的亞洲資產管理中心專區邁進。
高雄銀行2024自結稅後純益9.61億元，年成長逾11%，全年每股稅後純益（EPS）為0.55元，延續去年獲利雙位數成長的氣勢，高雄銀2025年1月稅後純益0.89億元，較去年同月大幅成長50%。
鄭美玲指出，去年高雄銀的放款月均量年增超過18%，發揮大幅增資5億股效益，放款量能大增近350億元，帶動高雄銀淨息收有超過16%的增長。放款規模擴增後，除去年獲利成長亮眼，今年在淨息收、手續費收益上也延續之前的成長動能，因此元月獲利高成長。
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