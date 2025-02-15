中信銀重返信用卡「四冠王」 國泰世華、北富銀刷卡額分居二、三名

2025年國銀信用卡大戰持續開打。前五大發卡行昨（14）日公布1月最新數據，中信銀以單月簽帳金額555.09億元、單月發卡6.34萬張，奪回簽帳額與發卡數第一，同時也是流通卡數與有效卡數冠軍，重返信用卡「四冠王」寶座。

國內29家信用卡發卡行昨日公布1月成績單，總計簽帳金額突破3,300億元。根據各家銀行公布數字，中信銀單月刷555.09億元，超車國泰世華銀的531.56億元，第三名為北富銀的457.28億元，玉山銀行刷456.63億元排名第四，台新銀354.22億元名列第五。

前五大發卡行1月業務概況

中信銀、國泰世華銀、北富銀等大型發卡行指出，今年1月因適逢春節連假，影響消費金額的入帳天數，春節間消費遞延至2月入帳，導致前五大發卡行單月簽帳金額都較去年同期走低。

中信銀指出，單月簽帳金額居冠，主要受惠農曆年前採購與出國旅遊熱潮，包括海外消費、旅遊、百貨、餐飲、超商／超市消費持續成長，占比達四成以上，同時帶動1月發卡量。中信銀1月發卡6.34萬張，略超車永豐銀6.3萬張，重回單月發卡王冠軍。

國泰世華銀指出，受到春節採買動能強勁，1月新光三越、家樂福、全聯等通路簽帳金額年成長三成，其中，CUBE信用卡消費占比已逾七成，因為「一卡抵多卡」發展每一權益方案等同一張卡片。

北富銀指出，1月受惠兩大類別消費，貢獻簽證金額，包括量販超市以及旅遊類別消費，兩大類別消費占整體刷卡量已經逾三成，主因也適逢過年春節採買以及寒假旅遊支出，而Costco聯名卡占整體刷卡量最大宗，也是北富銀1月發卡4萬張中主要貢獻夯卡，目前累積發卡量已經達245萬張，J卡發卡量也接近216萬張。

玉山銀表示，今年1月主要簽帳來源同樣是國外消費以及百貨通路，1月流通卡數與有效卡數年成長落在2到3％上下。玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear卡帶動1月新發卡5.4萬張，僅次中信銀與永豐銀。

台新銀太陽卡／玫瑰卡因推出全新「好饗刷」切換方案，除將美食相關的「全臺餐飲及外送平台」獨立出來，再擴增「展演購票、熱門飯店、樂園」等通路消費享最高3.3%回饋，也受好評。