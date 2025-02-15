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日韓旅遊回饋 將成3月信用卡主戰場

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
賞櫻季即將來臨，日韓旅遊刷卡回饋，將成下月信用卡市場主戰場。 示意圖。美聯社
賞櫻季即將來臨，日韓旅遊刷卡回饋，將成下月信用卡市場主戰場。 示意圖。美聯社

許多銀行近來都對消費者長時間未動用的信用卡「清理門戶」，中信銀雖然在一月持續執行清卡策略，但是發卡量仍達六點三萬張，居各大發卡行之冠；隨著賞櫻季即將來臨，日韓旅遊刷卡回饋，將成下月信用卡市場主戰場。

中信分析，一月發卡動能主要來自於社群、百貨、交通、飛航等四大領域，亦即和LINE Pay、ＳＯＧＯ聯名卡、華航聯名卡等密切相關。

玉山銀行的新卡發放也來勢洶洶，緊追中信銀行，一月的新發卡數為五點四萬張。玉山銀行對此表示，主要發卡動能來自玉山unicard、熊本熊卡，以及U bear卡。

北富銀指出，一月的發卡量大約四萬張，發卡主要的貢獻來自Costco聯名卡，目前累積的發卡量大約二百四十五萬卡，第二、三名分別是富邦Ｊ卡以及ＭＯＭＯ卡。

國泰世華銀行推動ＣＵＢＥ銀行卡告捷，最新統計顯示，消費占比已經超過國泰世華銀行所有信用卡簽帳金額的七成，也顯示ＣＵＢＥ卡的「一卡抵多卡」權益切換策略成功。

因應賞櫻季到來，日韓旅遊刷卡回饋將成下月主戰場。其中，國泰世華銀將對日本的購物藥妝、電器、百貨刷卡優惠最高提出百分之十七回饋，中信銀則針對三月底之前出國賞櫻購買機票訂房住宿旅遊票券，最高有百分之十六的折扣優惠。

據四大發卡行最新統計，中國信託一月的簽帳金額為五百五十五億元，國泰世華銀行一月的簽帳金額五百三十一億元，台北富邦銀行一月簽帳金額四百五十七億元，玉山銀行一月的簽帳金額亦為四百五十七億元；由於一月二十六日到三十一日是春節年假，消費會遞延到二月入帳，這也使得一月各銀行的整體簽帳金額都比去年同期衰退，其中國泰世華銀衰退一成，北富銀則衰退百分之十六。

農曆春節的採購買氣也成為大型發卡行在一月消費的主力。中信銀指出，受到農曆年前的採購跟出國旅遊熱潮，使得海外消費、旅遊、百貨、餐飲、超商超市的消費持續成長，而且占整個簽帳金額比重達四成以上。

國泰世華銀則觀察，今年在指定年節商品專區「滿千折二百」的策略成功，令卡友相關簽帳金額年成長一倍以上，此外，新光三越、家樂福跟全聯這些大型百貨量販通路，也都有年成長三成的亮眼表現。

中信銀行 國泰世華 玉山銀行

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