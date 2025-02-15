金管會打造亞資中心 保險OIU免稅優惠再延10年
OIU經營國際保險業務所得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及所得稅，於今年2月屆期，為打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會今天預告修正「國際金融業務條例」，保險業OIU免稅優惠擬再延10年。
國際金融業務條例規定，OIU經營國際保險業務所得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及所得稅，自條文生效日起算10年，免稅優惠於今年2月屆期。
金管會今天預告修正「國際金融業務條例」第13條、第22條之7、第22條之16，保險業OIU免稅優惠擬再延長至2035年2月6日。由於此為亞資中心重要一環，金管會縮短預告期為14天。
金管會保險局長王麗惠先前於新春記者會表示，金管會已與財政部達成延長免稅期間共識，將力拚於立法院下會期優先修法，並回溯生效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言