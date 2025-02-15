金管會打造亞資中心 保險OIU免稅優惠再延10年

OIU經營國際保險業務所得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及所得稅，於今年2月屆期，為打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會今天預告修正「國際金融業務條例」，保險業OIU免稅優惠擬再延10年。

國際金融業務條例規定，OIU經營國際保險業務所得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及所得稅，自條文生效日起算10年，免稅優惠於今年2月屆期。

金管會今天預告修正「國際金融業務條例」第13條、第22條之7、第22條之16，保險業OIU免稅優惠擬再延長至2035年2月6日。由於此為亞資中心重要一環，金管會縮短預告期為14天。

金管會保險局長王麗惠先前於新春記者會表示，金管會已與財政部達成延長免稅期間共識，將力拚於立法院下會期優先修法，並回溯生效。