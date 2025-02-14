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避免網紅行銷誤導 產壽險公會2個月訂合作自律規範

中央社／ 台北14日電
金管會13日找產、壽險公會開會，會議達成共識，產、壽險公會將參考投信投顧公會作法，在2個月內訂定合作自律規範。聯合報系資料照
金管會13日找產、壽險公會開會，會議達成共識，產、壽險公會將參考投信投顧公會作法，在2個月內訂定合作自律規範。聯合報系資料照

近年網紅社群行銷盛行，為避免網紅不當誤導消費者，並考量監理一致性，金管會13日找產、壽險公會開會，會議達成共識，產、壽險公會將參考投信投顧公會作法，在2個月內訂定合作自律規範。

近年進入社群行銷時代，金管會開始重視金融業與網紅合作行銷行為，是否有不當誤導風險。2024年投信投顧公會率先訂定與網紅合作行銷自律規範，隨後金管會亦請銀行業建立與網紅合作的事前、事中及事後內控機制。

金管會先前曾函請產、壽險公會評估研訂保險業與網紅合作管理機制，但產、壽險公會認為保險公司已有管理機制，無需再由公會訂定自律規範，金管會因此於13日召集會議，與產、壽險公會溝通。

相關官員直言，金管會覺得公會主張「過不去」的原因是，現在投信投顧業、銀行業均已建立對網紅合作行銷行為的管理機制，基於監理一致性，保險業沒理由不訂定規範規管合作網紅行為，因此召集此會議。

壽險公會會中主張，目前壽險公司與網紅合作，主要是透過廣告公司邀網紅製作形象廣告，並無涉及商品行銷，且保險業招攬行為受高度監理，若要進行商品招攬，本來即須有保險業務員資格，若網紅要從事商品招攬，自然亦須具備保險業務員資格。

產險公會則表達，目前實務上並無網紅行銷保險商品行為，大部分僅是自身經驗分享，產險公司均會把關網紅言論是否抵觸相關監理要求。

官員認為，若保險業認定現在已有機制控管，那由公會明確訂定自律規範，讓管理機制清楚明確化，應無疑慮。

另有官員點出，雖然公會認為保險業招攬行為已有監理規範在，不必特別針對網紅訂定規範，但現在對於無保險業務員資格的網紅，若表述過程觸及公司商品，並無明確機制可處理，金管會先前即曾接獲民眾檢舉，有壽險公司與網紅合作，涉臉書直播推介商品。

會議最後達成共識，產、壽險公會同意參考投信投顧公會作法，在2個月內訂定與網紅合作自律規範，尤其是廣告招攬面向的合作管理機制。

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