迎賞櫻季商機 日韓旅遊刷卡回饋將成下月主戰場

賞櫻季到來，日、韓旅遊刷卡回饋將成下月主戰場。其中，國泰世華銀行將對日本的購物藥妝、電器、百貨這些刷卡優惠最高提出17%回饋，中信銀則針對出國賞櫻限期3月底之前購買機票訂房住宿旅遊票券，最高有16%的折扣優惠。

北富銀則以MOMO卡和富邦J卡作為日韓旅遊的加碼回饋主力，其中在富邦J卡，北富銀指出，2025年再新增泰國優惠，最高回饋6%，另外在BIG C超市、KING POWER免稅店則有最高8%回饋。日本除了在藥妝店交通卡或是免稅店有最高8%回饋之外，到韓國的新羅免稅店美妝店通路刷line pay，還可以限時得到最高20%的優惠。

據四大發卡行最新統計，中國信託1月份的簽帳金額為555億元，國泰世華銀行1月的簽帳金額531億元、台北富邦銀行1月簽帳金額457億元，玉山銀行1月的簽帳金額亦為457億元；由於1月26號到31號是春節年假，消費會遞延到2月份入帳，這也使得1月各銀行的整體簽帳金額都比去年同期衰退，其中國泰世華銀衰退一成，北富銀則衰退16%。

農曆春節的採購買氣也成為大型發卡行在1月份消費的主力。中信銀指出，受到農曆年前的採購跟出國旅遊熱潮，使得海外消費、旅遊、百貨、餐飲、超商超市的消費持續成長，而且占整個簽帳金額比重達四成以上。

國泰世華銀則觀察，今年在指定年節商品專區「滿千折200」的策略成功，令卡友相關簽帳金額年成長一倍以上，此外，新光三越、家樂福、跟全聯這些大型百貨量販通路，也都有年成長三成的亮眼表現。

北富銀也表示，1月刷卡成長貢獻主要來自於年節採買跟春節寒假旅遊的需求，帶動量販超市跟旅遊類別消費，占整體刷卡量超過三成，其中發行量最大的好市多卡，所包辦的簽帳金額最高。

玉山銀行則指出，百貨量販採購年節商品需求的帶動之下，使得百貨通路跟國外消費1月都超過雙位數的成長，而且行動支付也持續擴大消費通路，且積極跟百貨網購3C家電通路合作。