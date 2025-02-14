合併暖身！京城銀旗下證券大減資七成 不排除營業讓與

京城銀（2809）公告子公司京城證券14日董事會決議大幅減資74.4%，減資金額6.7億元，減資後京城證券實收資本額將由目前9億元驟降至2.3億元，董事會並決議減資基準日將在報奉主管機關金管會核准後，授權董事長全權處理，未來不排除再營業讓與出售經紀業務。

京城銀行高層指出，京城證券原來的資本額就一家專業經紀商來說其實太大，有資本過剩問題，形成資本運用的浪費。因此為提升資金使用效率，京城證券董事會決議大幅減資74.4%。

由於京城銀行即將併入永豐金（2890），雙方協議未來京城證券將清算，相關經理人、員工可轉任永豐金相關事業。不過，京城銀決定先行對京城證券減資，且未來不排除再以營業讓與的方式將經紀業務出售，由於永豐金控合併京城銀，本來就規劃清算京城證券，而非與子公司永豐金證券合併，因此京城銀在合併前先行大幅減資、可能先讓與出售經紀業務等，不影響雙方合併，減資上繳現金或是未來可能讓與經紀業務所得，均為京城銀資產，會一起併入永豐金。

過去京城證券曾經在2022年以3,200萬元價格受讓富隆證券經紀業務，使京城證券的分公司據點數與經紀市占率提升，據指出，目前京城證券的經紀市占率大約在萬分之5上下。