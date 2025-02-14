銀行清卡發卡雙頭並進 中信銀1月6.3萬張新發卡量居冠

中信銀雖然在1月份持續執行清卡策略，但是發卡量仍然達6.3萬張，居各大發卡行之冠，對此，中信也分析，發卡主要動能來自於社群、百貨、交通、飛航等四大領域的產品貢獻，亦即和line pay、SOGO聯名卡、華航聯名卡等密切相關。

玉山銀行的新卡發放也來勢洶洶，緊追中信銀行，1月份的新發卡數為5.4萬張。玉山銀行對此表示，主要發卡動能來自玉山unicard、熊本熊卡，以及U bear卡。

玉山指出，玉山unicard於2025年仍將維持百大特店最高享5%回饋，特別提出海外指定團率最高9%優惠的號召，熊本熊卡則在指定的日本商店消費最高享8.5%回饋，以及用玉山錢包電子支付綁定玉山熊本熊卡消費新卡最高可以有6.5%的回饋，這些對卡友辦卡都有相當的號召力。

北富銀指出，1月份發卡量大約4萬張，發卡主要貢獻來自Costco聯名卡，目前累積的發卡量大約245萬卡，第2名是富邦J卡，目前發卡量近216萬，第3名則是富邦MOMO卡，累計發卡量為110萬。

而國泰世華銀行推動cube銀行卡告捷，最新統計顯示消費占比已經超過國泰世華銀行所有信用卡簽帳金額的七成，也顯示CUBE卡的「一卡抵多卡」權益切換策略成功。