證交所盛大舉辦權證發行人獎勵活動 多家券商獲頒獎項

為激勵權證發行人促進權證發行及交易市場發展，臺灣證券交易所14日舉辦「113年度權證發行人獎勵活動」頒獎典禮，包括元大、凱基、群益金鼎、元富、永豐金、兆豐、統一、國泰、富邦等證券商均獲頒獎項。

2024年權證發行檔數再創新高，頒獎典禮分別對去年平均每檔權證成交金額較高、全年權證總成交金額較高、權證成交金額成長率較高，以及權證交易活絡程度達計算標準檔數較多的發行人，各評選出八名，第一至第四名各一位，第五名取四位並列，分別頒發獎金及獎座。

證交所副總經理杜惠娟致詞表示，去年上市權證發行檔數再創歷史新高，此次評選獎勵活動，除獎勵權證發行人對擴大權證市場的貢獻，更為鼓勵權證發行人強化造市品質，強調權證發行後流動性的表現。

杜惠娟說，自2023年11月10日起實施權證避險股票降稅後，發行人的稅務負擔減少，發行人有更多的資源提供優良的權證服務，提升投資人參與意願，使權證市場更為繁盛興旺。

證期局副局長黃厚銘指出，權證對於市場而言是很有價值的投資工具，不僅具有價格發現的功能，也使投資人有操作避險投資的管道，讓投資人的投資策略更為多元化。

黃厚銘說，自權證避險降稅案實施以來，權證發行人的避險成本大幅降低，發行人得以提供更好的報價，帶動更多投資人進入權證市場，感謝所有獲獎的證券商，持續發行優質的權證商品，提供流動性使權證市場規模不斷擴大，也感謝各界共同的努力。

主管機關秉持發展與安全並進的理念，致力於創造對於發行人與投資人而言雙贏的市場環境，希望未來各位權證發行人可以持續推出更多權證，也持續提供更好的報價給投資人，使權證交易量能夠持續上升，產生良性循環，使權證市場更為蓬勃發展。

頒獎典禮邀請黃厚銘蒞臨，證券商公會理事長陳俊宏及多家發行人總經理與金融商品部門代表都出席觀禮。