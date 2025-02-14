玉山信用卡1月簽帳額457億元 百貨及國外消費雙位數成長

玉山銀行信用卡1月單月簽帳金額約457億元，主要簽帳來源為國外消費及百貨通路，流通卡數748萬張，較去年同期成長3.5%，有效卡數為497萬張，較去年同期成長2.9%，本月新發卡數為5.4萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear卡等。

今年農曆春節在1月，相較去年過年在2月的時間點，使得顧客提前在百貨量販採購年節商品的需求，進而帶動百貨通路及國外消費皆超過雙位數的成長，另各行動支付也持續擴大消費通路且積極與百貨、網購及3C家電通路合作。此外，推出「LINE Pay贈點加碼送」活動，即日起至3月31日使用玉山Unicard首次綁定LINE Pay支付消費 (2025/1/1前曾以玉山信用卡綁定LINE Pay消費不符合首次綁定之資格)，登錄享加碼3% 玉山e point點數回饋，搭配玉山Unicard卡片原回饋，最高享8%玉山 e point點數回饋，玉山將持續推出多元活動，帶動簽帳金額成長。

玉山近期主打的Unicard於2025年仍維持百大特店最高享5%回饋，且至6月30日前，新戶首次申辦玉山Unicard正卡，再享新戶專屬體驗升級，免費體驗「UP選」方案一個月，且東南旅遊再加碼，使用玉山Unicard消費完成指定任務享海外指定團旅最高9%優惠，涵蓋卡友生活所需消費場景。此外，熊本熊卡在指定日本商店消費最高享8.5%回饋，於日本PayPay商店使用玉山Wallet電子支付綁定玉山熊本熊卡消費新卡最高享6.5%優惠，且即日起至6月30日不論新舊戶申辦完成任務即享有專屬首刷禮，廣受旅日族群青睞。

U Bear卡持續提供多元的網購通路與更直覺的現金回饋模式貼近顧客生活場景，行動支付、國內外線上消費與手機APP綁定信用卡付款享最高3%現金回饋。該行強調透過各卡片經營顧客多元用卡需求，以推動玉山信用卡整體發卡量增長。