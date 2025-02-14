花旗台灣董事會通過 張聖心掌董座、馮淑儀接總經理

花旗（台灣）銀行14日舉行董事會，通過由花旗（台灣）銀行總經理張聖心（Christie Chang）接替日前宣布退休的安孚達（Aftab Ahmed）出任董事長，以及台灣金融市場事業群負責人馮淑儀（Esther Feng）接任花旗（台灣）銀行總經理，並將呈報主管機關核准。張聖心及馮淑儀之新任命預計將於4月1日生效。

馮淑儀1998年加入花旗集團，曾任花旗環球證券總經理，帶領團隊成長，並取得傲人成績，2022年起擔任花旗（台灣）銀行金融市場事業群負責人，為花旗（台灣）銀行制定並執行花旗集團產品策略，建立強健的風險管理紀律和文化。

花旗（台灣）銀行董事長安孚達表示，在張聖心和馮淑儀領導下，花旗台灣具備絕佳優勢，再造花旗業務新高峰！他指出，作為客戶最值得信賴的金融機構，我們將繼續與客戶密切合作，協助他們在台灣和全球發展業務。

現任花旗（台灣）銀行總經理，即將於4月1日就任花旗（台灣）銀行董事長的張聖心指出，花旗憑藉在全球90多個市場的跨國網絡優勢、服務遍及180多個市場，透過創新產品，過去六十年來，持續為台灣企業提供跨境金融解決方案，協助台灣企業走向國際，同時吸引外資進入台灣。自2020年來，花旗透過全球股票與債券資本市場，為台灣企業募集逾250億美元資金。花旗將持續深耕台灣，運用全球資源與專業，為企業提供更多元的金融服務。

花旗自1964年在台灣首度成立代表處以來，深耕台灣逾60年，己成為市場最具影響力的外商銀行之一。花旗（台灣）持續耕耘企業金融業務，並獲得許多國際金融獎項肯定，包括連續21年蟬聯《財資》「最佳永續金融國際銀行／最佳國際銀行」、連續九年榮獲《財資》「最佳國際企業及機構財務顧問」、連續七年獲頒《財資》「最佳國際併購財務顧問」、連續七年榮獲《財資》「台灣最佳次保管銀行」、連續三年獲得《財資》「最佳股權籌資財務顧問」、第27次獲得《亞洲金融》「最佳國際銀行」、七年內5度獲頒《亞洲金融》「最佳國際投資銀行」，以及連續三年榮獲《亞元雜誌》與《歐元雜誌》「最佳國際投資銀行」。