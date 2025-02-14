快訊

施工未申報…新光三越氣爆釀4死 專家揭業界內幕

把握明好天氣！周日冷氣團來襲再轉冷 最凍時間點曝

川普關稅措施不確定性 新台幣先貶後升收32.77元

中央社／ 台北14日電
新台幣示意圖。圖／路透
新台幣示意圖。圖／路透

美國總統川普祭出「對等關稅」，再次點名台灣搶走美國晶片生意，台股大跌，新台幣午後連帶貶幅擴大，央行出手調節下，尾盤翻升作收。新台幣兌美元今天收盤收32.77元，升3.2分，連2升，台北及元太外匯市場總成交金額15.95億美元。

美國總統川普今天下令檢視貿易夥伴對美國的「不對等」措施，提到對晶片課關稅，並再點名台灣搶走美國的晶片生意，拖累台股半導體族群表現。台股今天終場下跌246.8點，收在23152.61點，跌幅1.05%。三大法人同步賣超，合計賣超304.15億元。

外匯交易員表示，川普關稅政策沒有馬上課徵，市場國際美元偏弱，帶動新台幣早盤開高，一度升至32.695元，進口商、政府基金等也趁勢進場買美元，午後台股跌幅擴大，外資加大匯出力道，投信也同步買美元匯出，眼見新台幣跌幅蠻大，「老大（央行）出手，阻貶調節力道還蠻大」。

新台幣兌美元今天開盤價為32.72元，最高32.695元、最低32.855元，最後收32.77元。新台幣今天同步收週線，本週累計升值1.6分，升幅0.05%，週線由黑翻紅。

外匯交易員表示，國際消息雜音多，第1季缺乏降息題材，川普也導致外在不確定高，美元今年仍舊偏強。匯市近期成交量不大，但今天量能放大，預期後續新台幣震盪幅度也會加劇，短期新台幣可能在32.6元到32.9元間偏弱整理。

根據央行統計，美元指數走貶0.59%，亞洲貨幣全數走揚，日圓大升1.01%，韓元大漲0.62%，新加坡幣升0.46%，人民幣走揚0.27%，新台幣小升0.1%。

台股 新台幣 美國

延伸閱讀

川普提對等關稅台灣難倖免 賴士葆：競爭力被罷免內耗

川普喊救美國晶片…台積電能併英特爾？財經專家：萬萬不可

賴清德拍板國防預算GDP 3% 林憶君：躲背後拿川普當幌子

再控台灣搶生意 川普：晶片不回來 美國會很不開心

相關新聞

台中新光三越爆炸傷亡 專家：身分不同意外責任險理賠有異

台中新光三越發生氣爆案，造成多人傷亡；保險法權威、北宇管理顧問公司總經理劉北元表示，從法律上分析，如果氣爆是因為12樓美...

台幣匯率恐測試34至35？ 彭博：台灣保單銷售旺 台幣貶值疑慮加劇

彭博資訊今（14）日報導，台灣的保單銷售大增，對資本加速外流構成威脅，可能拖累台幣貶至全球金融危機期間的水準。

台中新光三越氣爆事故 凱基人壽啟動保戶關懷服務措施

2月13日近中午時，台中新光三越百貨公司高樓層發生氣爆事故，造成多人傷亡，凱基金（2883）旗下凱基人壽秉持關懷保戶、提...

壽險公會號召業者對ESCO產業進行百億投資

壽險公會今日指出，為配合國家發展計畫深度節能，已在昨日召開臨時理監事會議，初步評估就壽險業參與ESCO（能源技術服務）產...

康和證券勇奪玉山獎全國首獎 董座鄭大宇獲副總統接見表揚

康和證券（6016）勇奪第21屆國家品牌玉山獎傑出企業類全國首獎，亦為全國首獎成立15年來，首家獲此殊榮之非金控券商，董...

豐存股四成投資人選擇「股利再投入」 一鍵服務 存股族創造利滾利

股利再投資策略受喜愛，永豐金證券「豐存股」推出台美雙市場「股利再投入」功能，半年來快速吸引台股存股族近40%的客戶運用，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。