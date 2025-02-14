快訊

施工未申報…新光三越氣爆釀4死 專家揭業界內幕

把握明好天氣！周日冷氣團來襲再轉冷 最凍時間點曝

2024年權證發行檔數再創新高 證交所舉辦權證發行人獎勵活動頒獎典禮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024年權證發行人獎勵活動頒獎典禮與會長官及權證發行人合影（前排左起）證交所上市二部協力邱元贊、群益金鼎證券總經理李文柱、證交所副總杜惠娟、證期局副局長黃厚銘、券商公會理事長陳俊宏、兆豐證券總經理吳明宗、元富證券資深副總瞿玉娟；(後排左起)凱基證券副總許登富、元大證券執行副總劉明郎、統一綜合證券協理張鐘霖、富邦綜合證券資深副總吳仁傑、永豐金證券資深副總陳志瑋、國票綜合證券協理陳柏全、國泰綜合證券經理郭政良。(臺灣證券交易所/提供)
2024年權證發行人獎勵活動頒獎典禮與會長官及權證發行人合影（前排左起）證交所上市二部協力邱元贊、群益金鼎證券總經理李文柱、證交所副總杜惠娟、證期局副局長黃厚銘、券商公會理事長陳俊宏、兆豐證券總經理吳明宗、元富證券資深副總瞿玉娟；(後排左起)凱基證券副總許登富、元大證券執行副總劉明郎、統一綜合證券協理張鐘霖、富邦綜合證券資深副總吳仁傑、永豐金證券資深副總陳志瑋、國票綜合證券協理陳柏全、國泰綜合證券經理郭政良。(臺灣證券交易所/提供)

臺灣證券交易所表示，2024年權證發行檔數再創新高，為持續激勵權證發行人促進權證發行及交易市場發展，2025年2月14日（星期五）假台北101大樓36樓舉辦2024年度權證發行人獎勵活動頒獎典禮，分別對2024年平均每檔權證成交金額較高、全年權證總成交金額較高、權證成交金額成長率較高，以及權證交易活絡程度達計算標準檔數較多的發行人，各評選出八名，第一至第四名各一位，第五名取四位並列，分別頒發獎金及獎座。

這次頒獎典禮邀請金融監督管理委員會證券期貨局副局長黃厚銘蒞臨，中華民國證券商業同業公會理事長陳俊宏及多家發行人總經理與金融商品部門代表也都撥冗出席。證交所副總杜惠娟致詞表示，2024年上市權證發行檔數再創歷史新高，這次評選獎勵活動，除了獎勵權證發行人對擴大權證市場的貢獻，更為鼓勵權證發行人強化造市品質，強調權證發行後流動性的表現。自2023年11月10日起實施權證避險股票降稅後，發行人的稅務負擔減少，發行人有更多的資源提供優良的權證服務，提升投資人參與意願，使權證市場更為繁盛興旺。

黃厚銘示，權證對於市場而言是很有價值的投資工具，不僅具有價格發現的功能，也使投資人有操作避險投資的管道，讓投資人的投資策略更為多元化。自權證避險降稅案實施以來，權證發行人的避險成本大幅降低，發行人得以提供更好的報價，帶動更多投資人進入權證市場，感謝所有獲獎的證券商，持續發行優質的權證商品，提供流動性使權證市場規模不斷擴大，也感謝各界共同的努力。主管機關秉持發展與安全並進的理念，致力於創造對於發行人與投資人而言雙贏的市場環境，我們也希望未來各位權證發行人可以持續推出更多權證，也持續提供更好的報價給投資人，使權證交易量能夠持續上升，產生良性循環，使權證市場更為蓬勃發展。

這次獎勵活動計有「權數效率獎」、「權值卓越獎」、「權值成長獎」及「權值衝刺獎」等四個獎項：

一、權數效率獎：2024年發行人權證總成交金額達100億元且平均每檔權證成交金額較高者

第一名（獎金40萬元）：統一綜合證券，平均每檔權證成交金額為21,821,928元。

第二名（獎金30萬元）：兆豐證券，平均每檔權證成交金額為17,315,110元。

第三名（獎金20萬元）：富邦綜合證券，平均每檔權證成交金額為15,003,418元。

第四名（獎金15萬元）：元大證券，平均每檔權證成交金額為13,703,151元。

第五名（獎金10萬元）：永豐金證券、元富證券、群益金鼎證券、國泰綜合證券。

二、權值卓越獎：2024年發行人權證總成交金額達100億元且總成交金額較高者

第一名（獎金40萬元）：元大證券，權證總成交金額為178,140,958,660元。

第二名（獎金30萬元）：群益金鼎證券，權證總成交金額為96,587,361,970元。

第三名（獎金20萬元）：凱基證券，權證總成交金額為95,378,060,660元。

第四名（獎金15萬元）：統一綜合證券，權證總成交金額為81,657,653,270元。

第五名（獎金10萬元）：元富證券、永豐金證券、國票綜合證券、富邦綜合證券。

三、權值成長獎：2024年發行人權證總成交金額達80億元以上且與2023年相較為正成長，取成長率較高者

第一名（獎金40萬元）：富邦綜合證券，權證總成交金額成長率為82.99%。

第二名（獎金30萬元）：元富證券，權證總成交金額成長率為82.59%。

第三名（獎金20萬元）：永豐金證券，權證總成交金額成長率為58.85%。

第四名（獎金15萬元）：統一綜合證券，權證總成交金額成長率為53.82%。

第五名（獎金10萬元）：元大證券、國票綜合證券、群益金鼎證券、凱基證券。

四、權數衝刺獎：2024年發行人權證日均成交金額達200萬元以上且交易期間達50個交易日以上，取符合計算門檻檔數較多者，檔數相同時依該等權證日均成交金額合計數高低排序

第一名（獎金80萬元）：元大證券，達計算門檻之權證檔數為8檔。

第二名（獎金60萬元）：凱基證券，達計算門檻之權證檔數為2檔。

第三名（獎金40萬元）：元富證券，達計算門檻之權證檔數為1檔。

第四名（獎金30萬元）：統一綜合證券，達計算門檻之權證檔數為1檔。

第五名（獎金20萬元）：永豐金證券，達計算門檻之權證檔數1檔。

證交所近年以來持續透過各項競賽及獎勵活動，積極推展權證業務，優化作業效率及法規制度，著重權證資訊透明度與報價公平性。未來證交所將持續致力於推動更健全的權證投資環境，擴大國內外投資者參與率，以強化國內證券市場競爭力。

權證

延伸閱讀

他估飛捷上看200元⋯006208、00935想放長期！網勸：買它就夠

大立光、玉晶光 認購夯

台積 瞄準逾五個月

全民權證／創意 押價內外10%

相關新聞

台中新光三越爆炸傷亡 專家：身分不同意外責任險理賠有異

台中新光三越發生氣爆案，造成多人傷亡；保險法權威、北宇管理顧問公司總經理劉北元表示，從法律上分析，如果氣爆是因為12樓美...

台幣匯率恐測試34至35？ 彭博：台灣保單銷售旺 台幣貶值疑慮加劇

彭博資訊今（14）日報導，台灣的保單銷售大增，對資本加速外流構成威脅，可能拖累台幣貶至全球金融危機期間的水準。

台中新光三越氣爆事故 凱基人壽啟動保戶關懷服務措施

2月13日近中午時，台中新光三越百貨公司高樓層發生氣爆事故，造成多人傷亡，凱基金（2883）旗下凱基人壽秉持關懷保戶、提...

壽險公會號召業者對ESCO產業進行百億投資

壽險公會今日指出，為配合國家發展計畫深度節能，已在昨日召開臨時理監事會議，初步評估就壽險業參與ESCO（能源技術服務）產...

康和證券勇奪玉山獎全國首獎 董座鄭大宇獲副總統接見表揚

康和證券（6016）勇奪第21屆國家品牌玉山獎傑出企業類全國首獎，亦為全國首獎成立15年來，首家獲此殊榮之非金控券商，董...

豐存股四成投資人選擇「股利再投入」 一鍵服務 存股族創造利滾利

股利再投資策略受喜愛，永豐金證券「豐存股」推出台美雙市場「股利再投入」功能，半年來快速吸引台股存股族近40%的客戶運用，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。