2024年權證發行檔數再創新高 證交所舉辦權證發行人獎勵活動頒獎典禮

臺灣證券交易所表示，2024年權證發行檔數再創新高，為持續激勵權證發行人促進權證發行及交易市場發展，2025年2月14日（星期五）假台北101大樓36樓舉辦2024年度權證發行人獎勵活動頒獎典禮，分別對2024年平均每檔權證成交金額較高、全年權證總成交金額較高、權證成交金額成長率較高，以及權證交易活絡程度達計算標準檔數較多的發行人，各評選出八名，第一至第四名各一位，第五名取四位並列，分別頒發獎金及獎座。

這次頒獎典禮邀請金融監督管理委員會證券期貨局副局長黃厚銘蒞臨，中華民國證券商業同業公會理事長陳俊宏及多家發行人總經理與金融商品部門代表也都撥冗出席。證交所副總杜惠娟致詞表示，2024年上市權證發行檔數再創歷史新高，這次評選獎勵活動，除了獎勵權證發行人對擴大權證市場的貢獻，更為鼓勵權證發行人強化造市品質，強調權證發行後流動性的表現。自2023年11月10日起實施權證避險股票降稅後，發行人的稅務負擔減少，發行人有更多的資源提供優良的權證服務，提升投資人參與意願，使權證市場更為繁盛興旺。

黃厚銘示，權證對於市場而言是很有價值的投資工具，不僅具有價格發現的功能，也使投資人有操作避險投資的管道，讓投資人的投資策略更為多元化。自權證避險降稅案實施以來，權證發行人的避險成本大幅降低，發行人得以提供更好的報價，帶動更多投資人進入權證市場，感謝所有獲獎的證券商，持續發行優質的權證商品，提供流動性使權證市場規模不斷擴大，也感謝各界共同的努力。主管機關秉持發展與安全並進的理念，致力於創造對於發行人與投資人而言雙贏的市場環境，我們也希望未來各位權證發行人可以持續推出更多權證，也持續提供更好的報價給投資人，使權證交易量能夠持續上升，產生良性循環，使權證市場更為蓬勃發展。

這次獎勵活動計有「權數效率獎」、「權值卓越獎」、「權值成長獎」及「權值衝刺獎」等四個獎項：

一、權數效率獎：2024年發行人權證總成交金額達100億元且平均每檔權證成交金額較高者

第一名（獎金40萬元）：統一綜合證券，平均每檔權證成交金額為21,821,928元。

第二名（獎金30萬元）：兆豐證券，平均每檔權證成交金額為17,315,110元。

第三名（獎金20萬元）：富邦綜合證券，平均每檔權證成交金額為15,003,418元。

第四名（獎金15萬元）：元大證券，平均每檔權證成交金額為13,703,151元。

第五名（獎金10萬元）：永豐金證券、元富證券、群益金鼎證券、國泰綜合證券。

二、權值卓越獎：2024年發行人權證總成交金額達100億元且總成交金額較高者

第一名（獎金40萬元）：元大證券，權證總成交金額為178,140,958,660元。

第二名（獎金30萬元）：群益金鼎證券，權證總成交金額為96,587,361,970元。

第三名（獎金20萬元）：凱基證券，權證總成交金額為95,378,060,660元。

第四名（獎金15萬元）：統一綜合證券，權證總成交金額為81,657,653,270元。

第五名（獎金10萬元）：元富證券、永豐金證券、國票綜合證券、富邦綜合證券。

三、權值成長獎：2024年發行人權證總成交金額達80億元以上且與2023年相較為正成長，取成長率較高者

第一名（獎金40萬元）：富邦綜合證券，權證總成交金額成長率為82.99%。

第二名（獎金30萬元）：元富證券，權證總成交金額成長率為82.59%。

第三名（獎金20萬元）：永豐金證券，權證總成交金額成長率為58.85%。

第四名（獎金15萬元）：統一綜合證券，權證總成交金額成長率為53.82%。

第五名（獎金10萬元）：元大證券、國票綜合證券、群益金鼎證券、凱基證券。

四、權數衝刺獎：2024年發行人權證日均成交金額達200萬元以上且交易期間達50個交易日以上，取符合計算門檻檔數較多者，檔數相同時依該等權證日均成交金額合計數高低排序

第一名（獎金80萬元）：元大證券，達計算門檻之權證檔數為8檔。

第二名（獎金60萬元）：凱基證券，達計算門檻之權證檔數為2檔。

第三名（獎金40萬元）：元富證券，達計算門檻之權證檔數為1檔。

第四名（獎金30萬元）：統一綜合證券，達計算門檻之權證檔數為1檔。

第五名（獎金20萬元）：永豐金證券，達計算門檻之權證檔數1檔。

證交所近年以來持續透過各項競賽及獎勵活動，積極推展權證業務，優化作業效率及法規制度，著重權證資訊透明度與報價公平性。未來證交所將持續致力於推動更健全的權證投資環境，擴大國內外投資者參與率，以強化國內證券市場競爭力。